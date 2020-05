Paolo Ciavarro su Instagram: matrimonio e figli in arrivo con Clizia? Lei sparisce (FOTO)

La storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia ha appassionato un po’ tutti i telespettatori del GF VIP, sta di fatto che su Instagram sono davvero moltissimi i follower che li amano.

Per tale motivo, il figlio di Eleonora Giorgi ha deciso di mettersi a nudo con la sua community facendo delle confessioni importanti e inaspettate. Il giovane ha manifestato la volontà di sposarsi e di avere dei figli, vediamo tutti i dettagli.

Il desiderio di Paolo e la reazione di Clizia

In queste ore, Paolo Ciavarro si è lasciato andare con i fan di Instagram ed ha risposto a molte domande. Tra queste, quelle che hanno generato maggiore sgomento sono, naturalmente, quelle riferite al rapporto con la sua compagna. Un utente in particolare gli ha chiesto come si vedrebbe tra 10 anni e la sua risposta è stata alquanto precisa. Paolo si immagina sposato, con dei figli e con una carriera professionale avviata e stabile.

Si tratta di ambizioni decisamente apprezzabili per un ragazzo della sua età, ma la penserà allo stesso modo anche l’Incorvaia? Ricordiamo che lei ha già una figlia e un matrimonio alle spalle andato male. Per tale ragione, potrebbe avere delle prospettive di vita completamente differenti. Ad ogni modo, come avrà reagito la fanciulla? Dopo le dichiarazioni dell’ex gieffino, Clizia si è chiusa in un rigoroso silenzio. Il suo profilo Instagram, infatti, è sprovvisto di riferimenti di questo genere. (Continua dopo la foto)

Altre confessioni di Ciavarro su Instagram

Questo, naturalmente, non è stato molto apprezzato da alcuni utenti. In ogni caso, Paolo Ciavarro ha risposto anche ad altre domande su Instagram. Nel caso specifico, ha parlato di come ha vissuto la notorietà dei suoi genitori quando era più piccolo. Su questo argomento, il figlio d’arte ha detto di aver sempre apprezzato sua madre e suo padre e il loro lavoro. Per tale ragione, il successo riscosso negli anni non è mai stato un problema, anzi, è stato motivo di orgoglio e di ammirazione.

Un’altra persona, poi, gli ha chiesto di commentare l’esperienza vissuta al GF VIP e Paolo ha detto che è stato un qualcosa di estremamente travolgente. In più, sempre in una delle sue IG Stories, il protagonista ha esternato il suo stato d’animo ed ha detto di essere estremamente felice in questo periodo.