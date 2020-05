Antonella Mosetti l’ha fatto, “Mi sento molto meglio..” (Foto)

Antonella Mosetti è tra le showgirl lanciate da Non è la Rai più note in Italia. La sua popolarità è tornata in auge con la partecipazione al Grande Fratello VIP nel 2010. Si trattava della prima edizione della variante VIP da cui è stata eliminata alla sesta puntata. Da quel momento le sue partecipazioni in TV sono aumentate dal momento che è anche diventata ospite fissa a Mattino Cinque di Federica Panicucci.

Antonella Mosetti, però, è balzata agli onori del gossip per una scelta particolare. Nelle ultime settimane, infatti, la showgirl italiana ha deciso di eliminare l’acido ialuronico dalle labbra andando a ritrovare il suo sorriso naturale. Una scelta importante che, in quanto tale, è stata condivisa via social con tutti i suoi fans. Vediamo com’è andata.

Antonella Mosetti, labbra nature

Antonella Mosetti ha deciso di intervenire in maniera decisa sulla propria persona andando ad intervenire sulle sue labbra. Chi la conosce, infatti, sa benissimo che la donna era intervenuta diversi anni fa ritoccandole e gonfiandole in maniera davvero molto evidente. La scelta degli ultimi giorni, però, va dal lato completamente opposto. Sulla base di alcuni consigli che la vedrebbero meglio con un viso più naturale, la Mosetti ha deciso di eliminare l’acido ialuronico dalla labbra.

Una versione nature che, quindi, l’avrebbe rappresentata ancora meglio. A consigliare Antonella Mosetti è stato il suo medico che ha, poi, eseguito l’intervento presso il proprio studio. “Il mio dottore mi ha convinto a levare l’acido ialuronico dalla bocca che era enorme. Non so come abbia fatto ma mi sento molto meglio, molto più io”.

La lotta per la chirurgia estetica

Il rapporto con la chirurgia estetica è sempre stato molto controverso nella vita di Antonella Mosetti. La donna, per altro, si è trovata coinvolta in una serie di polemiche che hanno riguardato la figlia Asia e i ritocchi di chirurgia estetica. Un look, quello di Asia, che è cambiato nel tempo e che è partito da un forte dimagrimento e da un radicale cambio nel colore dei capelli.

La ragazza, dopo aver partecipato al Grande Fratello VIP insieme alla madre, è pian piano sparita dalla televisione alla quale sembra, almeno per il momento, non interessata. Antonella Mosetti, comunque, è sempre vicinissima alla figlia e l’ha difesa sempre a spada tratta davanti tutto e tutti. Se poi Asia deciderà di tornare in televisione con la madre, lo vedremo. La Mosetti ne sarebbe indubbiamente felice.