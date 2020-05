Chanel Totti compie 13 anni, gli auguri social di mamma e papà

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno una famiglia numerosa ed oggi, proprio in famiglia, è un giorno davvero molto speciale. Chanel Totti, infatti, compie 13 anni. La ragazzina, sempre più identica alla madre, è nata il 13 maggio 2007.

Chanel Totti ha ricevuto gli auguri speciali di mamma e papà via social. Entrambi i genitori, infatti, sono diventati molto più social ed hanno preso l’abitudine di condividere con i fans momenti della propria vita. Un evento speciale come quello di oggi non poteva di certo passare in sordina e proprio per questo sia Francesco Totti che Ilary Blasi hanno postato un augurio particolare alla propria donnina. Cos’hanno scritto? Vediamolo.

Chanel Totti, gli auguri di mamma Ilary

Il post che Ilary Blasi ha deciso di dedicare a Chanel Totti su Instagram è davvero molto dolce e profondo. Una bellissima foto che la ritrae insieme proprio alla sua bambina che sta diventando donna e che sta diventando sempre più bella. L’augurio che accompagna la foto è chiaro e recita “Ti auguro di continuare a sognare e meravigliarti sempre di più, ti amo”.

La foto in questione riprende un momento di felicità vissuto durante la scorsa estate. La reazione dei fans al post non si è fatta attendere. Gli auguri alla piccola Chanel Totti sono arrivati numerosi e, allo stesso modo, sono arrivati tanti commenti dedicati a mamma Ilary sempre molto dolce e premurosa nei confronti della sua famiglia.

Francesco Totti, auguri speciali

Papà Franceco Totti non è stato certo da meno. Anche lui ha voluto fare una dedica speciale alla piccola Chanel Totti postando una foto di loro due insieme ed una dedica personalizzata. La foto scelta dall’ex calciatore ritrae un momento vissuto con la figlia al mare si suppone sempre durante la vacanze estive. Anche in questo caso si legge una grandissima complicità ed un legame forte che può essere solo quello di un genitore con i propri figli.

Il testo che Totti ha deciso di dedicare a Chanel ne celebra la bellezza “Diventi sempre più bella, ogni anno che passa” scrive, per concludere con un “Buon compleanno amore mio!”. Anche nel post di Totti non sono mancati i commenti. Tra tutti spiccano quello della moglie Ilary Blasi che scrive “Ti amiamo” per sottolineare ancora una volta l’incredibile amore che li lega. A commentare il post anche alcuni ex colleghi tra cui anche Alberto Aquilani, reduce dalla separazione con la moglie.