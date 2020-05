Marco Fantini di nuovo papà, benvenuta Azzurra (Foto)

Marco Fantini, ex tronista di Uomini e Donne, è diventato nuovamente papà. La compagna, conosciuta proprio nello studio del dating show della De Filippi, gli ha regalato un’altra bambina. La nascita di Azzurra, così si chiama la neonata, è stata comunicata dai due via social. Assieme alla notizia sono arrivate anche alcune foto da cui traspare tutta la gioia dei neogenitori.

La famiglia di Marco Fantini e Beatrice Valli, quindi, si allarga. I due, infatti, avevano già avuto una bambina nell’estate 2017 a cui avevano dato il nome di Bianca. Nelle ultime ore, poi, è toccato ad Azzurra arrivare per portare una gioia immensa a casa Fantini-Valle. La ragazza, lo ricordiamo, ha anche un figlio maschio di nome Alessandro nato da una storia precedente a quella con Marco.

La storia d’amore tra Marco Fantini e Beatrice Valli

La storia d’amore tra Marco Fantini e la sua Beatrice è nata, come anticipato, negli studi di Uomini e Donne. Lui era il tronista, lei la corteggiatriche che il ragazzo ha scelto per proseguire la conoscenza al di fuori dalla trasmissione. Un amore che non è stato immune da momenti di crisi ma che è stato così forte da riuscire a superare ogni difficoltà.

Oggi i due ragazzi sono più uniti che mai e la nascita della piccola Azzurra non ha fatto altro che unirli ancora di più. Pare, poi, che nell’aria ci sia profumo di fiori d’arancio. Marco Fantini avrebbe, infatti, chiesto in sposa la sua donna. Data, però, l’emergenza Coronavirus i due innamorati dovranno attendere un po’ di tempo per poter realizzare il sogno di sposarsi.

Una gravidanza difficile a lieto fine

La gravidanza di Beatrice Valli è stata, stavolta, più complicata delle altre. Diverse volte la ragazza è stata costretta a ricorrere all’ospedale per chiarire i dubbi sugli stati di malessere o rassicurarsi sulla corretta prosecuzione della gravidanza stessa. E puntualmente, ogni volta, condivideva i suoi stati d’animo sui social dove i fans le sono sempre stati molto vicini.

Stessa vicinanza che contraddistingue, adesso, l’annuncio della nascita di Azzurra. Sia Beatrice Valli che Marco Fantini hanno dato la lieta nuova ai propri followers. Sul profilo ufficiale della donna, poi, è stato pubblicato un post nelle ore immediatamente precedenti alla nascita “La prossima foto sarà con Azzurra” aveva scritto la ragazza. Ed è stato proprio così in una foto che le ritrae finalmente insieme cuore contro cuore.