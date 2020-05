Morgan torna a parlare di Bugo: “Mi ha strumentalizzato. Mi ha fatto cantare mentre ero…”

Dopo mesi di silenzio Morgan torna a parlare di Bugo e di quanto accaduto sul Palco dell’Ariston. Prima che il virus sconvolgesse la vita di ognuno di noi, la squalifica della coppia dal Festival di Sanremo era stato uno degli argomenti che più aveva incuriosito gli italiani.

I due cantanti dopo la kermesse sanremese si erano scambiati battute a distanza nei vari programmi televisivi che li hanno ospitati. Va da sé che la notorietà di entrambi è cresciuta esponenzialmente anche se non per i motivi per i quali i due avrebbero probabilmente voluto farsi conoscere.

A distanza di diverso tempo dal fattaccio, Morgan è tornato a parlare del collega. Le sue parole, però. sono stato tutt’altro che lusinghiere. L’ex leader dei Bluvertigo, infatti, l’ha accusato di averlo strumentalizzato, di averlo fatto cantare in un momento molto particolare della sua vita.

Il colpo di scena sul Palco dell’Ariston

Bugo e Morgan hanno presentato all’esordio al Festival di Sanremo 2020 la loro canzone “Sincero” e sin qui tutto sembrava filare liscio. Nella serata di giovedì si sono esibiti con una cover di Una canzone per te di Sergio Endrigo. Ad onor del vero lo spettacolo portato in scena non è stato degno del palco dell’Ariston, tanto che i componenti dell’orchestra li ha piazzati all’ultimo posto in classifica.

Nelle ore successive sono arrivate una serie di spiegazioni da parte dell’entourage di Bugo secondo il quale Morgan avrebbe cambiato diverse volte le partiture, ritenute insuonabili dai tecnici della Rai, e avrebbe imposto agli autori del Festival di dirigere l’orchestra. Queste scelte dell’artista avrebbero indotto all’errore il compagno di viaggio.

Il vero colpo di scena è arrivato il venerdì quando i due, dopo un’accesa lite nel backstage, hanno percorso separatamente le scale dell’Ariston. Nel momento in cui è partita la musica, Morgan ha iniziato a cantare il brano in gara utilizzando parole diverse rispetto a quelle originali, offendendo il compagno di viaggio. Quando Bugo si è reso conto della situazione ha preferito uscire di scena.

Le accuse di Morgan a Bugo

Come detto in precedenza, Morgan è tornato a parlare di Bugo e lo ha fatto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. L’ex leader del Bluvertigo ha sottolineato che, dal suo punto di vista, è stato strumentalizzato perchè il collega lo avrebbe fatto cantare mentre era sotto sfratto.

Morgan nel proseguo dell’intervista ha parlato della difficile quarantena che ha vissuto e della nuova musica alla quale sta lavorando. In chiusura spiega che con l’entourage di Bugo i rapporti sono ormai incrinati.