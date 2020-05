Caterina Balivo attacca Alba Parietti a Vieni da me: “Ti farei fuori…”, poi il retroscena sull’alopecia (FOTO)

Nel corso della puntata odierna di Vieni da me, Caterina Balivo ha ospitato, in collegamento webcam, Alba Parietti. La donna ha affrontato svariati temi, tra cui anche l’argomento inerente i suoi ex amori. Proprio in merito alla questione, la conduttrice si è lasciata andare qualche parolina di troppo.

La padrona di casa, infatti, ha fatto della velenosa ironia contro la sua ospite generando un grande fracasso. Ad ogni modo, la showgirl ha ricevuto gli “attacchi” non solo della presentatrice, ma anche di molti utenti del web. Vediamo cosa è successo.

L’attacco di Caterina Balivo

Durante il collegamento con Vieni da me, Alba Parietti ha avuto un piccolo screzio con Caterina Balivo. L’ospite stava parlando dei suoi amori e non ha potuto fare a meno di nominare Franco Oppini. Nonostante molte storie siano, ormai, giunte al termine, la donna ha provato a mantenere ottimi rapporti con tutti i suoi ex. Proprio questo dettaglio, però, pare abbia fatto scattare un campanello d’allarme per Caterina.

La Balivo, infatti, ha colto la palla al balzo per fare una precisazione. La donna ha detto che non vorrebbe mai la Parietti come ex di un suo ipotetico compagno, altrimenti sarebbe costretta a farla fuori subito. I presenti in studio non hanno potuto fare a meno di scoppiare in una fragorosa risata, così come la showgirl. A quanto pare, dunque, la partenopea sarebbe troppo gelosa di sapere che una donna come la Parietti possa aver frequentato un uomo a cui lei è legata.

Alba Parietti e l’alopecia

Ad ogni modo, Alba Parietti ha generato sgomento non solo per la frecciatina di Caterina Balivo, ma anche per un’altra questione. Prima dell’ospitata, infatti, la protagonista ha pubblicato un post su Instagram in cui sono presenti due foto che la ritraggono in primo piano. Dagli scatti si vede palesemente lo stravolgimento del look dell’attrice. Alba, infatti, ha sfoggiato un taglio di capelli molto corto, che le ha conferito un aspetto più trasgressivo.

In molti hanno commentato il suo cambiamento in modo poco carino. Alcuni utenti si sono soffermati sul fatto che la donna avesse deciso di togliere le extension per problemi di alopecia e non per gusto personale. Pertanto, in molti l’hanno accusata di essere falsa e poco sincera con il pubblico.