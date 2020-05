Anticipazioni Uomini e Donne oggi 14 maggio 2020: Tina censurata da Maria, Giovanna sceglie? (VIDEO)

Le puntate di Uomini e Donne si stanno facendo sempre più entusiasmanti, specie quella del 14 maggio 2020 potrebbe prevedere un colpo di scena inatteso. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni pubblicate su Witty TV nella puntata di oggi assisteremo all’arrivo di tre corteggiatrici per Alessandro.

Tale situazione infastidirà moltissimo Giovanna, la quale comincerà a sentire la terra tremare sotto i piedi. Per tale ragione, potrebbe essere forzata nel fare una scelta. Gemma, invece, si confronterà con Cuore di poeta, ma la conversazione finirà in scontro a causa di Tina.

Tina censurata da Maria a Uomini e Donne

Nel corso della messa in onda di oggi, 14 maggio, di Uomini e Donne assisteremo al confronto tra Gemma e Cuore di poeta. Quest’ultimo si presenterà sprovvisto di regalino per la dama, cosa che sarà notata dalla protagonista. Ad ogni modo, durante tutto il dibattito, Tina si intrometterà costantemente facendo perdere le staffe alla Galgani. La Cipollari accuserà la sua rivale di essere falsa e di fingere di provare interesse per il corteggiatore.

Considerando che è interessata a un 26enne è assolutamente impensabile che possa provare impulsi per un uomo decisamente meno attraente e avanti con l’età. Il cavaliere, però, continuerà ad insistere, al punto che l’opinionista perderà le staffe. Maria De Filippi, allora, sarà costretta a censurare la sua collaboratrice abbassandole il microfono. Nonostante il gesto, però, la collega di Gianni Sperti continuerà ad inveire contro la dama bianca.

Giovanna sceglie nella puntata del 14 maggio?

Successivamente, poi, sarà dato spazio al percorso di Giovanna. Durante la puntata del 14 maggio di Uomini e Donne vedremo che Alessandro conoscerà tre nuove donne interessate a lui. Le persone in questione sono delle esponenti del parterre femminile del trono over. I loro nomi sono: Roberta, Melany e Sandra. Le tre dame si siederanno dinanzi il giovane corteggiatore dell’Abate e diranno di essere interessate a conoscerlo. (Clicca qui per il video)

Giovanna sarà turbata da questa situazione e non esiterà a dire a Graziani di essere alquanto gelosa. Dopo poco, però, il ragazzo lascerà lo studio e Maria farà un discorso alla tronista. La conduttrice le spiegherà che ogni lasciata e persa, ma che se ci tiene farebbe bene a dirglielo e a prendere una decisione. Lui, ovviamente, sarà libero di dirle di no, tuttavia, vale la pena provare. Pertanto, la romana si alzerà dai gradini e correrà dietro le quinte da Alessandro. Lo sceglierà?