Michelle Hunziker, storia d’amore con il famoso conduttore: lei era minorenne

Michelle Hunziker è uno dei personaggi più amati della tv. Bella, brava e professionale, la showgirl svizzera, attualmente alla guida di Striscia La Notizia accanto al suo collega Gerry Scotti è riuscita ad incantare davvero tutti.

Di lei conosciamo praticamente tutto, e la sua vita sentimentale è sempre stata al centro del gossip sfrenato: da Eros Ramazzotti a Tomaso Trussardi, la 42enne ha fatto parlare di sè. Ma c’è una storia che non tutti conoscono e ricordano, una relazione che lei ha avuto da giovanissima, che ha fatto tantissimo scalpore.

Michelle Hunziker e Marco Predolin, la storia dello scandalo

A metà degli anni 90, precisamente nel 1994, la conduttrice ha infatti iniziato una frequentazione con il conduttore Marco Predolin. La notizia fece subito molto scalpore per via della notevole differenza di età. Infatti lei era minorenne, aveva 16 anni, e lui 43, ben 25 anni di differenza. (Continua dopo la foto)

La storia fini, a detta del diretto interessato molto male. In un’intervista rilasciata a Radio Zeta l’Italiana ha infatti dichiarato: “È stata una ragazzata. Molti anni di differenza: lei giovanissima, io quarantenne. È nata questa storia, una storiella che poi è finita male perché ci sono state delle voci brutte. Io credo di essermi comportato molto bene, non ho mai giocato né sfruttato questa situazione. Sono contento se si è rifatta una vita e sono contento di tutto quello che ha realizzato. Forse dovevamo rimanere amici”. Oggi i due hanno delle strade completamente diverse e pare non siano in buoni rapporti.

Michelle, il sorriso dopo tanto soffrire

La Hunziker è amata e famosa soprattutto per il suo sorriso e per la sua solarità, eppure c’è stato un tempo in cui, per sua stessa ammissione ha sofferto tanto, ritrovandosi debole e fragile. Dopo la fine del suo matrimonio con Ramazzotti, dal quale è nata Aurora, la sua primogenita, c’è stato un momento di black out.

Per fortuna ha ritrovato la serenità e l’amore accanto al manager Tomaso Trussardi, che ha sposato e dalle cui nozze sono nate due splendide bimbe, Sole e Celeste. La coppia è serena, felice, affiatata, ma soprattutto innamorata. Con lui Michelle ha ripreso a vivere a pieno, dimenticando per sempre i giorni bui che ha dovuto affrontare in passato.