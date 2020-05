Il Segreto spoiler spagnoli: Raimundo sta per ritrovare Francisca

Le anticipazioni della soap opera Il Segreto raccontano che Raimundo non si arrenderà all’idea di incontrare Francisca e sarà vicinissimo a ritrovarla. L’Ulloa si recherà al padiglione in cui è nascosta la moglie, ma Isabel lo fermerà in tempo. Tomas verrà lasciato da Emilia, mentre il tenente Campuzano arriverà in paese per cercare la Montenegro.

Il Segreto, anticipazioni: Pablo lotta tra la vita e la morte

Nelle puntate spagnole della soap opera, continueranno le gelosie di Marta e Rosa, entrambe innamorate di Adolfo. Intanto, Manuela farà presente a Don Ignacio che Carolina è disperata per quanto accaduto a Pablo, in pessime condizioni di salute. Le anticipazioni della soap Il Segreto rivelano a tal proposito che il giovane soldato avrà un altro mancamento quando Carolina gli porterà la cena. Successivamente, Alicia e Matias discuteranno per il loro rapporto ambiguo e la rivoluzionaria non accetterà che il Castaneda voglia allontanarsi da lei.

Marcela lascia Tomas

Poco dopo, alla locanda Matias ribadirà a Marcela la sua intenzione di prendersi cura della famiglia e di salvare il suo matrimonio. La Del Molino, convinta dalle parole del marito, proverà a dargli un’altra possibilità. Per uno strano scherzo del destino, come svelano le anticipazioni de Il Segreto, Marcela incrocerà Tomas in piazza. La madre di Camelia gli dirà di non avere più intenzione di incontrarlo di nascosto, spezzandogli il cuore. Tomas si confiderà con il fratello, certo che Marcela non sia stata sincera fino in fondo con lui e che in realtà lo ami ancora.

Raimundo vicino a ritrovare Francisca

Continuando con le anticipazioni de Il Segreto, Raimundo si recherà al padiglione dove si trova Francisca e chiederà alla marchesa di poter entrare. Isabel pregherà l’Ulloa di aspettare fuori, così da poter far allontanare Francisca con una scusa. La Dos Vivos dirà alla Montenegro che nel territorio circostante ci sono degli anarchici e che sarebbe meglio lasciare il padiglione. Francisca obbedirà e Raimundo, una volta entrato nel nascondiglio, lo troverà completamente vuoto.

Infine, gli spoiler de Il Segreto svelano che Adolfo e Rosa passeranno diverso tempo insieme, tanto da far ingelosire Marta, mentre a Puente Viejo arriverà Campuzano, il tenente ingaggiato da donna Eulalia con il compito di trovare Francisca Montenegro.

La vendetta della cugina di Francisca sarà tremenda, visto che la prima volta non è riuscita a portare a termine quanto si era prefissata. Isabel dunque, dovrà proteggere la sua ospite dai piani che metteranno in atto Eulalia e Campuzano. Ci riuscirà? Lo sapremo con le prossime anticipazioni della soap.