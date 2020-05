Dopo giorni di indiscrezioni rivelato il segreto di Kate Middleton: britannici increduli

Nel Regno Unito sono sicuri che la Duchessa sia in dolce attesa per la quarta volta. Ma non sono semplice rumors, anche persone molto vicine alla Casa Reale Windsor sono convinti che a breve arriverà il lieto annuncio. Kate Middleton non ha mai nascosto il suo desiderio di un altro figlio, anche se William aveva messo le mani avanti, preferendo per il momento occuparsi di affari e viaggi per conto della Regina Elisabetta in giro per il mondo.

Il biografo di Buckingham Palace alimenta le voci sulla gravidanza

Quelle che sembravano soltanto chiacchiere da gossip sono divenute col passare del tempo quasi certezze, anche grazie alle interviste rilasciate da persone molto vicine ai reali. L’ultimo, in ordine di tempo, è niente di meno che il biografo della Famiglia Reale, Phil Dampier, un uomo praticamente a conoscenza di qualsiasi segreto tra i corridoi di Casa Windsor.

Secondo Dampier, che ha rilasciato un’intervista al magazine “New Idea”, sono tanti gli indizi che indicherebbero la dolce attesa di Kate Middleton. Il biografo ha spiegato che la Duchessa di Cambridge, appare ultimamente molto più felice e radiosa. Inoltre, sono evidenti i cambi di programma della famiglia, compresa anche la sicurezza.

In queste settimane di quarantena, in un Regno Unito duramente colpito dalla pandemia da Covid-19, Kate ha continuato, via teleconferenza, a confrontarsi con associazioni ed organizzazione del Paese. Insomma, secondo Dampier si vuole nascondere qualcosa. (Continua dopo la foto)

La quarantena reale nella casa di campagna dei Windsor

William, Kate i loro figli, George, Charlotte e Louis, stanno passando la loro quarantena nella casa di campagna Amner Hall, in stile georgiana, a Norfolk. La residenza è poco distante dalla villa di Sandringham, dove la Regina Elisabetta sta affrontando il lockdown. Proprio questa location avrebbe, a detta di molti, spinto Kate e William a voler provare ad avere un nuovo bambino.

La residenza in campagna, e chiaramente la minore attenzione mediatica, hanno dato una tranquillità che la famiglia non aveva mai vissuto. Non solo, la ritirata negli Stati Uniti di Harry e Meghan Markle, William si sta preparando ad salire sul trono. Questi sono dunque gli anni in cui allargare la famiglia, prima di iniziare a ricoprire uno dei ruoli più importanti e delicati del pianeta.