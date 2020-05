‘Povero Al Bano, peggio di tua madre…’. Jasmine Carrisi offesa in diretta, la risposta della giovane è epocale (FOTO)

Jasmine Carrisi nel mirino degli haters

Jasmine Carrisi ancora una volta è finita nel mirino degli haters. La figlia di Al Bano spesso viene criticata per il suo aspetto fisico e per la sua somiglianza con la madre Loredana Lecciso. Poche ore fa, un utente l’ha pesantemente insultata davanti a tutti tirando il ballo suo padre e mettendola in ridicolo.

La diciottenne si è lasciata andare insieme al suo nuovo fidanzatino in alcuni scatti, all’interno della propria tenuta. I due sembrano davvero innamorati, e in queste settimane di quarantena hanno trascorso molto tempo insieme. Lei avanti che fa le smorfie e lui dietro che le da un bacio. Un tenero selfie che mostra tuta la loro innocenza e certamente non quella dei leoni da tastiera.

Jasmine Carrisi insultata da sul web

Jasmine Carrisi è ben abituata agli insulti ma a quanto pare la gente non smette mia di ‘sorprenderla’. In questo caso, la figlia di Al Bano si è mostrata insieme al suo fidanzato ma ancora una volta nessuno ha capito la sua ironia. In occasione del nuovo post alcuni haters si sono rifatti vivi criticandola aspramente. Nello specifico, un detrattore in particolare ha citato suo padre scrivendo: ‘Povero Al Bano, sei proprio come tua madre’. A differenza delle altre volte, però, Jasmine Carrisi ha risposto all’insulto con un bel ‘ma chi te sape’. (Continua dopo il post)

Arriva la risposta della diciottenne

Inutile negare come la figlia di Al Bano Carrisi sia bella e come somigli alla mamma Loredana, anche se secondo il parere di molti Jasmine Carrisi è identica alla sorella mai conosciuta Ylenia.

A ogni modo, la diciottenne ha sempre dimostrato molta sicurezza in sé stessa senza badare ai commenti cattivi delle persone che le scrivono sotto le foto. Non a caso, alcuni giorni fa ha condiviso un post con scritto: “Curatevi la cattiveria“ rispondendo in modo educato e schietto a tutti quelli che la insultano.

Carrisi e la Lecciso di nuovo insieme

Jasmine Carrisi, intanto, insieme a suo fratello Bido e ai propri genitori hanno ritrovato l’equilibrio all’interno della famiglia. Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme dopo una lunga crisi e a confermare il ritorno di fiamma è stato lo stesso cantante. In una recente intervista il maestro ha rivelato di aver ritrovato l’amore accanto alla soubrette salentina e lo stesso ha affermato Loredana.