Elisabetta Canalis in un letto di ospedale: ricordo indelebile per l’ex velina di Striscia [FOTO]

La quarantena di Elisabetta Canalis e la sua famiglia

Da oltre due mesi Elisabetta Canalis e la sua famiglia è in quarantena nella loro abitazione a Los Angeles. Purtroppo l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha colpito maggiormente gli Stati Uniti, anche se la situazione pian pian sta migliorando. L’ex velina di Striscia la Notizia in queste lunghe settimane rinchiusa in casa ha svolto molti compiti: campagne di beneficenza ma ha anche fatto compagnia ai sui follower.

In che modo? Realizzando delle clip in cui fa vedere loro mentre fa fitness, oppure dialogando e rispondendo alle domande che le hanno posto i seguaci durante delle dirette. Non sono mancate nemmeno degli scatti in cui l’attrice sarda appara con degli outfit mozzafiato. Nelle ultime ore, invece, la 40enne ha postato una foto molto commovente.

Il ricordo dell’ex velina di Striscia la Notizia

Sbirciando sul profilo Instagram di Elisabetta Canalis è possibile vedere uno scatto che la ritrae in ospedale. Tranquilli non le è accaduto nulla, si tratta solo di un ricordo, ovvero quando è venuta al mondo la figlia Skyler Eva, nata dal suo matrimonio con Brian Perri. Naturalmente l’immagine in questione non è stata messa a caso dell’ex velina di Striscia la Notizia.

La soubrette ha voluto commemorare la Festa della mamma scegliendo un’immagine che contiene in sé un messaggio forte e chiaro. In poche parole ha voluto fare vedere quanto amore prova per la sua piccolina. Nello scatto, oltre alla neonata è presente anche una donna: per caso si tratta della madre di Elisabetta? (Continua dopo il post)

La reazione dei follower

La foto in questione postata su Instagram riporta la data del 29 settembre 2015, quindi la figlia Skyler Eva il prossimo autunno compirà cinque anni. Nessun commento alla foto ma solamente un cuoricino rosso.

Nel contenuto si vede la bella Elisabetta Canalis esausta nel letto d’ospedale ma molto felice perché al suo fianco c’è la sua adorata figlia. Ovviamente il post in pochissimo tempo è stato sommerso di mi piace e tantissimi commenti in cui i follower si complimentano con la showgirl sarda.