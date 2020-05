Valentina Vignali, scatti hot su Instagram, fans impazziti (Foto)

Valentina Vignali è una delle partecipanti al Grande Fratello ma non solo. La bella mora, infatti, è anche una nota cestista ed una modella affermata. Grazie alla sua bellezza ha conquistato diversi traguardi importanti. Nel 2010, ad esempio, riesce a raggiungere la fase finale di Miss Italia.

Era il 2019 quando partecipava al Grande Fratello, incrementando ulteriormente il proprio seguito. Valentina Vignali è, tra l’altro, molto seguita sui social dove si diverte a postare momenti importanti della sua vita e condividere la quotidianità con i propri fans. Questo discorso, poi, vale a maggior ragione per il periodo di quarantena appena trascorso. L’ultima foto pubblicata, poi, ha lasciato tutti a bocca aperta. Vediamo di cosa si tratta.

Valentina Vignali, una carriera importante

Valentina Vignali è una ragazza dalla bellezza indiscutibile. Gli appassionati di sport l’avranno anche vista alle prese con le sue doti sportive in quella che è la sua passione. Stiamo parlando del basket, disciplina nella quale è riuscita a sfiorare la partecipazione ai campionati della massima serie. Un fisico mozzafiato, lo abbiamo preannunciato. Alta ben 183 centimetri era inevitabile che anche il settore della moda e dello spettacolo si accorgessero di lei. Ecco perché la ragazza è tra le sportive più sexy d’Italia.

Inserita nel mondo dello sport sin da ragazzina, Valentina Vignali ha fatto molta strada. Una volta chiusa la carriera sportiva, la ragazza ha scelto di lanciarsi nel mondo della moda avvicinandosi anche a quello televisivo con buoni risultati. Questa scelta l’ha resa sempre più social, seguita da qualcosa come 2,3 milioni di fans. Proprio con questi, l’ex cestista condivide spesso le sue fotografie.

Pose super sexy

In quanto modella è ovvio che Valentina Vignali abbia posato per diverse agenzie di moda indossando qualunque tipo di capo, anche il più sexy. Proprio una delle foto postate ultimamente ricorda alcuni lavori effettuati negli anni scorsi per alcuni importanti marchi del settore. La vediamo, infatti, in intimo in una posa super sensuale seduta con le gambe aperte su uno sgabello.

L’altra immagine, altrettanto sensuale, la ritrae in uno dei momenti della sua vita quotidiana. Valentina Vignali, infatti, si scatta un selfie dopo aver lavato i capelli che, bagnati, sono avvolti nell’asciugamano. A contraddistinguere l’immagine è, di nuovo, la sensualità che si esprime sia nel volto che nelle forme, stavolta ben evidenziate da un sensuale reggiseno bianco. Non è la prima volta che la Vignali posa super sexy ma i fans hanno davvero gradito.