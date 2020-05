Sirius pubblica una foto con la mamma, 20 anni più piccola di Gemma (Foto)

Dopo aver deciso di corteggiare Gemma Galgani, per uno dei cavalieri di Uomini e Donne è iniziata una vera e propria guerra. Stiamo parlando di Sirius, il giovane ufficiale della marina mercantile che ha deciso di dedicare il suo tempo al corteggiamento della dama più nota del programma. L’incredibile differenza d’età che li separa ha creato un vero e proprio scandalo con critiche e accuse provenienti da più parti.

Per Sirius, però, l’età pare non contare. Concetto che, tra l’altro, il ragazzo ha ribadito più di una volta. Concetto che, forse, ha voluto ribadire pubblicando una foto che lo ritrae insieme alla madre. Non ci sarebbe nulla di strano se non fosse per il fatto che, a ben guardare, la mamma di Nicola Vivarelli è molto più giovane di Gemma.

Sirius, il corteggiamento a Gemma Galgani

Quando Sirius si è presentato in chat a Gemma Galgani e si è descritto ha fatto sobbalzare tutti sulla sedia. Il nuovo pretendente della dama torinese ha più di 40 anni di differenza con lei. Avendo 26 anni, infatti, è stato definito un vero e proprio baby corteggiatore.

Se per lavoro il giovane Sirius fa l’ufficiale di marina, per passione pare fare il modello. La popolarità non pare dispiacergli e sono proprio queste le accuse che gli hanno mosso in particolare gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Pare, però, che nel corteggiamento inizino ad esserci delle faglie. Nicola potrebbe presto essere messo alle strette, almeno così pare leggendo alcune indiscrezioni che fioccano in rete.

Una foto sconvolgente

A catturare l’attenzione dei fans di Sirius, e non solo, è una foto che il giovane ha pubblicato su Instagram un paio di anni fa. Era il 2014 quando un ancor più giovane Nicola condivideva una bella foto scattata insieme alla sua mamma. Una foto che li vede belli e sorridenti ed in cui si nota che la donna è una bellissima donna bruna. Una foto che è destinata indubbiamente a destare scalpore dato che, a quanto pare, la mamma del ragazzo è parecchio più giovane di Gemma.

All’epoca dello scatto aveva 45 anni ed oggi, quindi, la mamma di Sirius avrebbe 51 anni. Ben 20 anni in meno di Gemma. Nei commenti alla foto il ragazzo evidenzia la bellezza “al top” della mamma definendola, però, anche come una vecchietta. Lette queste parole, un dubbio è lecito. Se la madre a 45 anni era vecchietta, quale sarebbe la definizione per Gemma?