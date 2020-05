Giovanna Abate vede l’Alchimista, “Sei bello…” (Video)

Da diverse settimane vediamo, ormai, Giovanna Abate coinvolta da uno dei corteggiatori conosciuti via chat. A causa dell’emergenza Covid-19, infatti, il format di Uomini e Donne era cambiato prevedendo, sia per la Abate che per la Galgani, la possibilità di conoscere uomini via chat.

Se Gemma Galgani ha una preferenza per il giovanissimo Sirius, l’attenzione di Giovanna Abate si è posata su l’Alchimista. Il ragazzo non ha mai svelato il suo nome, ha mostrato solo alcune foto di sé senza mai svelare il suo volto. Quando Uomini e Donne ha ripreso le puntate in studio si è presentato con una maschera. Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, però, l’ha tolta. Come ha reagito Giovanna?

L’Alchimista si svela piano piano

Quello che inizialmente sembrava essere un gioco, adesso sta iniziando a coinvolgere tutti. Sul web, difatti, impazza la ricerca dell’identità di questo famigerato Alchimista la cui identità più probabile sembrerebbe essere quella di Davide Basolo. Nella puntata di ieri abbiamo assistito ad una rivelazione importante. L’Alchimista ha, infatti, deciso di svelare il suo volto, o meglio parte di esso, a Giovanna Abate.

La sua intenzione era chiara sin dall’esterna tra i due ragazzi. La solita maschera che gli copriva il volto, infatti, non lo nascondeva più ma a dividerli vi era solo un separè. Questo, pian piano, si alzava facendo aumentare la curiosità di tutti, specie di Giovanna che assisteva super emozionata all’evento. Al momento di vedere il viso, però, le luci si sono spente e né la Abate né il pubblico ha potuto vedere il volto del ragazzo.

Giovanna Abate a bocca aperta

Giovanna Abate ha potuto finalmente vedere bocca e mento del suo amato Alchimista. Per farlo ha abbandonato lo studio di Uomini e Donne e si è recata in un camerino a parte. Il ragazzo vuole farsi scoprire solo da Giovanna Abate lasciando il mistero per tutti gli altri. La reazione della ragazza non si è fatta attendere: una volta davanti all’Alchimista è rimasta letteralmente a bocca aperta.

Un’emozione, la sua, chiara a tutti. Emozione che tra l’altro è stata provata anche in studio da Gianni Sperti, Tina Cipollari e tutti gli altri che nulla potevano vedere del ragazzo. “Non è alla ricerca di visibilità” ha detto la De Filippi. Alla domanda a Giovanna Abate su come era il suo Alchi la risposta è stata netta, un balbettato “Ehm, sei bello”. (Clicca qui per il video)