Barbara D’Urso durante la diretta resta schioccata “C’è qualcosa nel tuo camerino…”

Barbara d’Urso la sorpresa del suo compleanno leggermente in ritardo

Barbara D’Urso durante la puntata di ieri ha ricevuto una sorpresa speciale, il protagonista è stato lo chef Andrea Mainardi spesso presente nel suo programma. Mentre preparava la carbonara, un bel piatto di rigatoni alla carbonara, Barbara D’Urso ha affermato che ne avrebbe mangiato volentieri uno. Ne ha approfittato per lanciargli una frecciatina e dirgli che se per il suo compleanno non le ha inviato la torta che tanto le piace, ricevere i rigatoni sarebbe stato qualcosa di impossibile.

Andrea Mainardi ha subito risposto dicendole che avrebbe dovuto mandare qualcuno in camerino perché lì sarebbe stata presente una sorpresa tutta per lei. Barbara D’Urso si è illuminata e ha chiesto se si trattasse della torta della settimana prima. Subito dopo la puntata la conduttrice ha fatto una storia in cui si vede la torta inviatale dallo chef.

Barbara D’Urso, stop all’omofobia presente in studio Iconize

Barbara D’Urso nei suoi programmi tratta qualunque tema. Tra uno leggero ed uno un po’ più impegnativo mantiene elevata l’attenzione dei suoi telespettatori. Prima di dedicarsi al momento soft con Andrea Mainardi ha parlato di un tema che le sta a cuore. L’omofobia, è uno dei temi centrali dei suoi programmi, cambiano gli ospiti, cambiano gli interessati, ma siamo Sempre li. Ieri era presente in collegamento un ragazzo noto al popolo del web, che è stato vittima di violenza proprio qualche sera fa.

Si tratta di Iconize che senza alcuna vergogna ha raccontato di aver subito violenza mentre portava il suo cane a passeggiare. Tre ragazzi gli hanno alzato le mani nell’intento di provocargli vergogna per la sua scelta sessuale. Quella sera il ragazzo era sceso in strada per fare una passeggiata insieme al suo cagnolino, è dovuto risalire spaventato e schifato per quanto avvenuto.

Li per lì ha scelto di non raccontare quanto successo, Poi il giorno dopo ha iniziato a parlarne sui social. Ha tranquillizzato i auoi follower dicendo che stava bene, ma che aveva bisogno di un giorno di serenità tutto per lui, invece ieri era in diretta su canale 5 da Barbara D’Urso.

Lo schiaffo morale di Barbara D’Urso, il rimprovero a chi aggredisce e usa violenza

La conduttrice pur non conoscendo la loro identità, ha rimproverato gli autori di un simile gesto affermando che chi fa queste cose nel 2020 non può che essere deficiente ed ignorante.

Ancora una volta Barbara ha applicato l’adesivo stop all’omofobia. Il fatto che questi fatti però possano essere trattati ogni settimana parlando di una storia diversa, ci fa pensare che niente sta cambiando, che lo stupido di turno c’è sempre, è sempre pronto ad agire nonostante tutto.