Ambra Lombardo si mostra senza veli fan in delirio (FOTO)

Ambra Lombardo, la foto senza veli infiamma il web

Ambra Lombardo prima di essere un insegnante è una bellissima donna, sa di esserlo e non perde occasione per farlo notare a coloro che ancora non hanno avuto modo di rendersi conto. La donna in questi giorni ha postato degli scatti su Instagram che lasciano poco all’immaginazione. Si intravede la schiena si vede la schiena totalmente nuda, se si è sensuale, da un angolino poi si vede anche un po’ il seno, fresco fresco di chirurgo plastico.

È stata proprio la diretta interessata ad ammettere da Barbara D’Urso di averlo rifatto perché non le piaceva il suo seno naturale. Sotto la foto tantissimi commenti dei follower che si sono complimentati per la surreale bellezza.

Qualcuno le ha scritto che se avesse avuto un insegnante tanto bella e sensuale non avrebbe perso un giorno di scuola. Altri invece approfittano per dare il via alla polemica dicendole che la scelta di stare con Kikò non è stata una scelta casuale o dettata soltanto dai sentimenti ma dalla voglia di far parlare di sé e ci è riuscita. Le polemiche non possono mancare ma non possiamo , ammettere che l’insegnante è tanto bella. (Continua dopo la foto)

Ambra Lombardo Ecco la verità sulla storia con Kikò Nalli

Ambra Lombardo ha quindi parlato anche della storia con l’hairstylist chiarendo alcuni aspetti che ancora oggi sembrano essere poco chiari. Molti si chiedono: stanno ancora insieme o si sono realmente separati? La donna chiarisce che stanno ancora insieme, ma a causa di quanto successo, sono costretti a sentirsi e basta. Non si possono vedere, se non in videochiamata.

Lei è a Milano, mentre lui è a Roma dove ha i suoi figli. Inizialmente la donna era sicura di poter riuscire a stare con lui anche con queste modalità tanto strane, adesso con il tempo, con il passare delle settimane si è accorta che portare avanti una relazione in questo modo è troppo difficile. Non basta Tutto l’amore del mondo per poter andare avanti senza soffrire.

A breve importanti decisioni sulla sua vita privata

Lei è una donna che ha bisogno del contatto fisico, come chiunque si pensa. Quindi sapere che non può vederlo adesso e probabilmente anche nelle prossime settimane le fa parecchio male.

Sta valutando di prendere decisioni nel più breve tempo possibile e chissà Magari cambiare vita o comunque cambiare compagno di vita. Non sappiamo cosa pensa di tutto questo Kikò. Sappiamo però che il coronavirus ha creato non pochi problemi a tutti.