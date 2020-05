Valentina Dallari asfalta Giulia De Lellis sui disturbi alimentari, il web non ci sta: “Feccia” (FOTO)

Nelle ore precedenti si è molto discusso degli attacchi che Valentina Dallari ha mosso contro Giulia De Lellis. Ciò che in pochi sanno, però, è che il web non ha affatto gradito la cosa ed ha immediatamente provveduto a manifestare la sua opinione.

Al di sotto di uno degli ultimi post della dj, infatti, un numero alquanto copioso di persone si sono accalcate per gettare fango sull’autrice degli insulti. Andiamo a vedere cosa è successo e se l’influencer ha reagito.

Gli attacchi di Valentina contro Giulia De Lellis

Ieri sera Valentina Dallari ha asfaltato Giulia De Lellis sul tema dieta. Quest’ultima ha voluto condividere con i suoi fan un percorso di “asciugamento” che sta seguendo. La quarantena ha messo a dura prova i fisici di tutti e in parecchi hanno assunto qualche kilo di troppo. Tra questi anche la fidanzata di Damante. Pertanto, la De Lellis ha approfittato della situazione per condividere con i fan la sua alimentazione.

Su questo tema, però, è intervenuta Valentina, la quale ha consigliato alla sua antagonista di stare zitta e di non parlare di temi di cui non conosce nulla. La Dallari, infatti, reduce di problemi alimentari, ha molto a cuore la vicenda, pertanto ha sbottato contro l’influencer. Ad ogni modo, i fan di Giulia non sono rimasti in silenzio ed hanno provveduto a redarguire pesantemente la dj. (Continua dopo la foto)

Il web annienta la Dallari

Molti utenti si sono riversati sotto l’ultimo post di Valentina Dallari per difendere Giulia De Lellis. Se quest’ultima, infatti, è stata accusata di non avere né arte né parte, sicuramente non è da meno l’autrice degli insulti. Lei non fa altro che infangare ed inveire contro le persone che le stanno antipatiche senza raziocinio. Questo la fa apparire arida e cattiva, cosa che molti utenti dei social non gradiscono affatto.

Ma Giulia, invece, come avrà reagito? La giovane sicuramente sarà stata informata dalle fan di quanto accaduto, tuttavia, ha preferito rimanere in rigoroso silenzio, forse per non dare soddisfazione alla sua interlocutrice virtuale. La fanciulla, infatti, ha continuato a condividere IG Stories inerenti il tema della dieta e si è mostrata serena e raggiante.