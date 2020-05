Sonia Bruganelli nuovo selfie e nuovi attacchi, non c’è pace per la moglie di Paolo Bonolis (FOTO)

Scoppia la bufera su Sonia Bruganelli, uno scatto in cui appare senza mascherina e senza rispettare le misure di distanziamento fa infuriare i fan

E’ ancora una volta bufera su Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis a causa di uno scatto è finita nell’occhio del ciclone. Lo scatto postato sul profilo Instagram ha fatto andare i fan su tutte le furie e sono stati in tanti a scagliarsi contro di lei. Ma cosa è successo? Alcuni giorni fa aveva fatto discutere per aver postato sul social un acquisto che molti hanno definito non appropriato.

La Bruganelli ha postato la foto di una borsa Gucci in cui rendeva omaggio alla Disney. La moglie di Bonolis ha dunque ricevuto commenti velenosi e insulti per il denaro che ha speso senza criterio. Adesso invece le polemiche riguardano un selfie scattato dopo il prelievo per fare i test sierologici. Nella foto ci sono altre persone e sono tutti senza mascherina. (Continua dopo la foto)

Sonia Bruganelli ha postato un selfie dopo il prelievo

La cosa che ha fatto infuriare i fan è anche il fatto che nello scatto postato dalla Bruganelli sono tutti vicini. Nessuno di loro infatti rispetta le misure di distanziamento. La coppia Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli con tutta la famiglia ha deciso di fare i test sierologico per vivere con maggiore sicurezza. Hanno dunque fatto il prelievo presso un laboratorio privato al costo di 50 euro al massimo.

Da quanto emerso dai commenti postati sul social la famiglia di Bonolis è risultata tutta negativa al test e nello scatto ci sono anche due congiunti. Si tratta di Claudia Ruggeri e Alessandro Boero, e la vicinanza con la Bruganelli nello scatto ha fatto infuriare i fan. Qualcuno ha detto che fare quello scatto e far vedere che non si rispettano le misure di sicurezza è da stupidi. Inoltre, non è giusto nei confronti di chi rispetta invece la quarantena.

I fan scatenati contro la Bruganelli

Il social non ha risparmiato la Bruganelli che si è vista arrivare un sacco di commenti negativi sullo scatto. Le critiche sono state pesanti e anche cattive, soprattutto perché erano in gruppo e senza protezioni.

Dall’altro lato però non sono mancati i fan di Sonia Bruganelli che l’hanno difesa e hanno detto cose positive su di lei. Una replica di Sonia sulla tata però non ha fermato le critiche. La Bruganelli ha detto che dopo che tutti hanno fatto la quarantena e non avevano il virus era impossibile prenderlo adesso. E ha ragione!