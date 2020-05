“Rischi di soffocare tuo figlio Michelino”: Paola Caruso scatena il caos, il video

Michelino indossa la mascherina: Paola Caruso criticata

Nelle ultime ore Paola Caruso è finita al centro dell’attenzione per svariati motivi. Dopo aver confessato di essere preoccupata per il suo futuro professionale, l’ex Bonas di Avanti un altro ha condiviso un video prima su Tik Tok e poi su IG scatenando delle polemiche. Nella clip in questione si vede il figlioletto Michelino che gioca beatamente sul prato.

Nulla di male se non fosse che il bambino indossa la mascherina protettiva. Tanti utenti web hanno criticato la cavallerizza calabrese in quando non è obbligatorio mettere tale dispositivo a bombi inferiori ai sei anni. Infatti una seguace della soubrette le ha scritto il seguente commento: “C’è rischio di soffocamento…Se siete solo voi due, togli la mascherina al piccolo…Mettigliela solo nei negozi se andate insieme…”.

La replica della Caruso non è tardata ad arrivare dicendo: “Certo hai ragione. Va usata in situazioni al chiuso dove potrebbe esserci il rischio, ma se non lo abitui prima non la tiene…”. Replica che ha trovato il pieno appoggia da parte di altri fan.

Le spiegazioni dell’ex Bonas

Il video in cui si vede Michelino che gioca nel parco con la mascherina ha scatenato una serie di reazione negative da parte degli utenti web. Per questo motivo Paola Caruso ha voluto spiegare a tutti coloro che la seguono sul social network il suo punto di vista. Un modo per far cessare delle critiche considerate da lei sterili.

La soubrette calabrese ha detto di essere a conoscenza della normativa che prevede il non obbligo di mascherina ai bambini inferiori ai sei anni. Tuttavia il figlioletto sembra essere contento ad indossarla forse perché si è resa conto che è meglio avercela fuori casa. (Continua dopo il video)

Paola Caruso non lavora da tre mesi

Intervistata dal magazine Nuovo Tv, Paola Caruso ha espresso la sua preoccupazione sul futuro del figlio Michelino ma anche il suo. L’ex Bonas, infatti, si è lamentata col Governo perché non fa nulla per tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo.

Di recente la soubrette è finita di nuovo al centro dell’attenzione per un’altra clip condivisa su Tik Tok dove è impegnata a ballare col suo piccolino. A corredo del video ha scritto: “In questi giorni ha scoperto il ballo, e gli piace moltissimo. Più che altro si diverte a guardare me…”