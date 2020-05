Pamela Barretta dama di UeD nasconde un amore segreto

Enzo di Capo accusa Pamela Barretta di avere un altro uomo, la dama di Uomini e Donne pare abbia un amore segreto

Non ha più vie di uscita Pamela Barretta, l’ex compagno Enzo Capo la accusa di avere un amore segreto. Di Capo sembra su tutte le furie e non intende lasciar passare questa cosa inosservata. Ecco perché ha deciso di tornare nello studio di Uomini e Donne per dire la sua verità dopo le accuse pesanti lanciate nei suoi confronti.

La settimana scorsa Capo è stato travolto dalle critiche di Pamela Barretta. La dama aveva parlato di come avesse avuto una forte mancanza di rispetto verso di lei. Fra i due le discussioni ormai non si contano più e da mesi fanno questa vita. Tuttavia, Pamela ha voluto dare alla loro relazione una seconda chance.

Pamela Barretta pare abbia un altro uomo

Ecco però che arriva qualcosa di assolutamente inaspettato. E’ lo stesso Capo che non vuole più proseguire nella loro relazione e l’ex compagno fa un passo indietro. Enzo ha quindi deciso di mettere definitivamente fine alla loro storia d’amore dopo le numerose accuse. Non contento di come sono andate le cose, Enzo è ritornato puntata per spiegare come sono andati i fatti.

L’ex compagno di Pamela ha portato una prova che testimonia come la Barretta abbia un amore segreto. Chi è quest’uomo? Forse Enzo lo conosce? Enzo ha quindi chiesto a Maria De Filippi di tornare in studio per dire quella che per lui è la verità. Stando alla versione di Capo la Barretta durante una festa gli avrebbe mancato di rispetto. Alla festa era presente anche l’ex cavaliere Armando Incarnato, che Pamela conosce da oltre due anni.

Enzo Di Capo convinto che l’amore segreto sia Incarnato

Fra Pamela e Armando dopo la conoscenza che non ha portato a nulla c’è stato un bel rapporto di amicizia. L’amore segreto di Pamela secondo Enzo sarebbe quindi Armando, e Pamela Barretta adesso sembra aver cambiato idea su di lui. Nella prossima punta ci sarà dunque qualcosa di bollente a cui assistere e quando Capo dirà la verità chissà cosa risponderà Pamela.

L’ex cavaliere è molto arrabbiato e non riesce a contenere la sua ira. Accusato da lei di averle mancato di rispetto, adesso si trova a dimostrare con i fatti che invece è stata lei a non avere rispetto per lui. Pare che durante la festa Armando e Pamela hanno ballato in modo sensuale, mentre Enzo è rimasto in disparte. Vedremo dunque cosa accadrà!