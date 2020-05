Caterina Balivo ha ospitato, in una delle ultime puntate di Vieni da Me, una coppia molto nota. Stiamo parlando di quella formata da Claudio Santamaria e Francesca Barra. La conduttrice del programma di Rai Uno ha provato ad incalzare i suoi ospiti con un paio di domande sulla propria vita privata.

Ma non è tutto! Caterina Balivo ha anche approfittato dell’occasione per fare alcune rivelazioni bollenti sulla vita privata di Santamaria mettendo, molto probabilmente, il noto attore in forte imbarazzo. Cos’ha detto la Balivo di così bollente ed imbarazzante? Vediamolo!

Due ospiti speciali da Caterina Balivo

I telespettatori di Vieni da Me hanno assistito ad un’intervista tutto pepe che Caterina Balivo ha fatto a due dei suoi ultimi ospiti. Stiamo parlando di Claudio Santamaria che, insieme alla compagna Francesca Barra, è intervenuto all’interno del programma. Non è chiaro se i due sapessero o meno quello a cui sarebbero andati incontro in una fascia oraria, tra l’altro, in cui anche i più piccoli sono davanti alla televisione.

Grazie ad argute metafore, però, il concetto è passato inosservato ai meno “esperti” ma è stato ben compreso dai più maliziosi. L’intervista è iniziata un po’ in sordina con la coppia che ha raccontato alcuni dettagli della loro passata quarantena. Periodo che, come molti altri italiani, è stato contraddistinto dal riposo, dal godersi la famiglia e dal cucinare piatti succulenti.

Le rivelazioni piccanti

A spiazzare tutti è stato, poi, un intervento di Caterina Balivo che ha pensato di ravvivare un po’ la situazione svelando uno degli aneddoti più privati della vita di Claudio Santamaria. Il tutto è stato possibile anche dal fatto che l’attore è stato, per diverso tempo, vicino di casa della Balivo che, dunque, avrebbe avuto diverse occasioni per incrociarlo. La conduttrice l’ha ribadito chiaramente “Io e Claudio abitavamo nello stesso palazzo. Mi ricordo un gran via vai..”.

Questa frase ha letteralmente spiazzato Santamaria che, un po’ arrampicandosi sugli specchi, ha detto che in quella zona c’era un bel via vai di turisti. La risposta di Caterina Balivo non si è fatta attendere. “Non nella zona, nel palazzo ricordo un via vai di turiste”. L’allusione ad una vita dell’uomo circondato dalle belle donne è stata chiara. “Che dici? Ero un tipo solitario” ha ribattuto l’attore. La compagna ha sorriso e detto “Sono contenta che abbia fatto tanto turismo, si è fermato solo con me”. Nessuna risposta sarebbe stata più arguta.