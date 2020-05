Ricordate la “farfallina” di Belen Rodriguez? Rieccola (Foto)

Belen Rodriguez è tra le showgirl più conosciute in Italia. Anche per questo, la ragazza argentina è molto seguita dai fans sui social che, nelle ultime settimane, sono diventati una vera e propria seconda casa. Durante la quarantena, infatti. Belen ha condoviso non pochi momenti della sua vita. Attimi di una vita felice da trascorrere con il marito Stefano De Martino e il figlio Santiago.

Se tutti i post di Belen Rodriguez sono seguitissimi, questo vale soprattutto per gli scatti più intimi e particolari, spesso dedicati proprio al tanto amato Stefano. L’ultimo scatto, in particolare, ha riportato in auge uno dei dettagli più noti della modella argentina. Stiamo parlando della farfallina che aveva mostrato scendendo le scalinate dell’Ariston diversi anni fa. Un modo di rinfrescare la memoria ai fans? Vediamolo.

Belen Rodriguez, un dettaglio piccante

Belen Rodriguez ha postato, nelle ultime ore, una foto molto sexy sul suo profilo Instagram. Come ha fatto molto spesso nelle ultime settimane, la ragazza sta prendendo il sole, infatti è già davvero molto abbronzata. Il costume davvero molto ridotto svela di nuovo, qualora ce ne fosse bisogno, un fisico perfetto e delle curve mozzafiato. Un fisico che potrebbe nascondere una gravidanza?

Ad attirare l’attenzione dei fans, però, è stato un dettaglio in particolare. Stiamo parlando della farfallina, un tatuaggio che la Rodriguez ha proprio all’altezza dell’inguine. Proprio la farfallina aveva fatto molto discutere di sé quando, diversi anni fa, scendendo le scale dell’Ariston, si era intravista dallo spacco vertiginoso del vestito di Belen. Un dettaglio che, diciamolo, da quel momento è rimasto indelebile.

La foto e la reazione dei fans

La foto di Belen Rodriguez in cui, come successo in passato, si vede la famigerata farfallina ha infiammato, a dir poco, il popolo del web. Il post in questione, in men che non si dica, ha ricevuto tantissimi like ed altrettanti commenti letteralmente entusiasti. Una conferma in più per la ragazza del fatto che in Italia è molto amata e che la sua spontaneità, oltre che la sua bellezza, hanno davvero conquistato tutti.

Ad accompagnare la foto è una frase scritta dalla stessa Belen che, tradotta in italiano, recita “Sogna lentamente un sogno tra le mani, fino a quando il sole sorge attraverso la finestra. Ragazzina, non correre più, il tuo tempo è oggi“. Un chiaro invito a non avere fretta di bruciare le tappe e vivere al meglio ogni singolo giorno.