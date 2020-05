Rita Rusic una ragazza di 60 anni, spogliarello hot su instagram (VIDEO)

Lo spogliarello di Rita Rusic su Instagram fa impazzire i fan, l’ex mogie di Vittorio Cecchi Gori sembra una ragazzina e a 60 anni sfoggia un corpo perfetto

Sessant’anni e non sentirli, è questo il segreto di Rita Rusic che li compirà proprio fra qualche giorno. L’ex mogie di Vittorio Cecchi Gori compirà infatti 60 anni il 16 maggio ed è rimasta bellissima, anzi è ancora più bella di prima. La Rusic ha pubblicato un video su Instagram che ha mandato i fan in estasi e in cui si mostra in tutta la sua bellezza.

Ancora oggi Rita appare una ragazzina, il tempo per lei sembra essersi fermato. Di origini croate, l’attrice non nasconde la sua età, anzi rivela di avere 60 anni dimostrando che rimanere giovani si può. In occasione di questo evento il settimanale “Chi” le ha dedicato una copertina in cui si vede la Rusic in una mise molto seducente.

Rita Rusic bella e seducente a 60 anni

Lei stessa ha detto però che non vorrebbe pronunciare questo numero, tuttavia è contenta di esserci arrivata così com’è. L’attrice ha raccontato di essere andata via da casa a 15 anni e di aver conosciuto Vittorio Cecchi Gori a 20 anni. Poi a 22 si è sposata e praticamente è diventata adulta subito. Il fatto di potersi godere a questa età un fisico da ragazzina è come tornare indietro per lei.

Il video che ha postato sulla sua pagina Instagram qualche giorno fa rivela una Rita perfetta mentre si esibisce in un mini spogliarello. La Rusic nel video sorride e si toglie la giacca, restando solo col reggiseno. Dopo aver pubblicato il video sono giunti tantissimi commenti, e molti di questi chiedevano quanti anni avesse.

La Rusic fa impazzire con il mini spogliarello

Per la Rusic i suoi 60 anni sono un importante traguardo e durante l’intervista concessa al settimanale di Alfonso Signorini ha rivelato parte della sua vita. Ha detto che dopo il matrimonio ha cominciato a lavorare nell’azienda di famiglia.

A 30 era diventata una produttrice e si è separata da Gori a 39 anni. Per molto tempo è rimasta accanto a Vittorio e ha vissuto una vita da adulta. Per questo poi ha voluto concedersi una pausa ed è stato per lei come fare un salto indietro nel tempo. E’ tornata infatti ad essere un’adolescente, a vivere le sue emozioni con maggiore spensieratezza, senza il peso delle responsabilità.