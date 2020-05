Manuela Arcuri festeggia il compleanno del figlio Mattia: assembramento di congiunti a casa sua [FOTO]

Manuela Arcuri festeggia il compleanno del figlio Mattia

Nel nuovo numero del magazine Oggi è riportato un servizio dedicato a Manuela Arcuri che festeggia il sesto compleanno del figlio Mattia, nato dalla relazione sentimentale con Giovanni Di Gianfrancesco.

La nota attrice che di recente è intervenuta a Vieni da me, ha organizzato un super party, celebrando anche la fine della lunga quarantena da Covid-19. Un’iniziativa che ha scatenato non poche polemiche visto l’assembramento, anche se tra congiunti e senza indossare mascherine e nessuna distanza fisica.

Compleanno con congiunti: è polemica sul web

Per il compleanno del figlioletto Mattia, Manuela Arcuri ha invitato nella sua abitazione numerosi congiunti per festeggiare il sesto compleanno. Nel video che ha postato sui social network, l’attrice di Latina dice: “Sono stati due giorni fantastici, pieni di gioia. Abbiamo dimenticato per poco il lockdown aprendo i nostri cuori, abbiamo riso e festeggiato i tuoi 6 meravigliosi anni. Sei il mio amore, la mia vita, il senso di tutto. Ti auguro di crescere felice e con animo buono e sensibile. Mamma sarà sempre al tuo fianco”.

Accanto al ragazzino, oltre al padre e alla madre, sono presenti anche gli zii Marco e Sergio Arcuri, la compagna Valentina Donazzolo, e ovviamente pure i nonni. In poche parole un bell'assembramento di parenti.

Doppia torta per il piccolo Mattia e festeggiamenti per fine quarantena

Un party di compleanno alla grande quello organizzato per il piccolo Mattia. All’interno dell’appartamento erano presenti dei palloncini colorati, coriandoli e torta a tema Doraemon. Stando alle foto postate sui social, ci sono state due feste. Nella prima si vede una torta a due piani col celebre gatto spaziale dei cartoon, lecca lecca e palloncini colorati.

Mentre nel secondo, la torta è più piccola, e Manuela Arcuri indossa un abito differente e più elegante rispetto al primo. Otre a festeggiare i sei anni del ragazzini, tutta la famiglia è felice per la fine della lunga quarantena da Coronavirus, o almeno la parziale fine.