Elisabetta Canalis, Skyler Eva prende a ‘botte’ la madre: la sfilata si trasforma in lotta libera [VIDEO]

Sfilata casalinga per Elisabetta Canalis

Continua la quarantena da Covid-19 per Elisabetta Canalis e i suoi familiari. L’ex velina di Striscia la Notizia sta trascorrendo il periodo di ‘reclusione’ domestica insieme al marito Brian Perri e la loro adorata figlioletta Skyler Eva. Quest’ultima, di recente, è stata protagonista di un divertente video che la madre ha condiviso tra le Stories di Instagram.

Ma anche stavolta l’attrice sarda ha blerato il volto della piccolina perché è contraria a mostrare i minorenni sui social network. Nella clip in questione si vede la 40enne effettuare una sfilata tra le mura domestiche, ma alla fine diventa una lotta libera.

Skyler Eva si scatena contro la madre: il video

Come annunciato prima, Elisabetta Canalis ha deciso di effettuare una sfilata all’interno della sua abitazione a Malibù, a pochi passi da Los Angeles, negli Stati Uniti. Impossibilitata a calcare le passerelle per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, l’ex velina di Striscia la Notizia ne ha organizzata una privata per sua figlia Skyler Eva e una sua amichetta.

L’attrice sarda ha finto di partecipare ad una trasmissione televisiva dedicata alle top model. La piccola, però, si è stancato immediatamente assalendo la madre con mosse degne di un lottatore di wrestling. Nelle Stories condivise su Instagram si vede la ragazzine assalire il genitore alle spalle dandole dei calci e pugni. Ovviamente si tratta di una clip ironica. (Continua dopo il video)

Elisabetta Canalis commuove il web: la foto con Skyler Eva neonata

E a proposito di social network, di recente Elisabetta Canalis ha commosso gli oltre 2,5 milioni di follower di Instagram. Nello specifico, l’ex velina di Striscia la Notizia ha postato uno scatto risalente al 2015, ovvero quando nacque la figlia Skyler Eva.

Nella foto si vede la 40enne esausta ma felice sdraiata su un letto d’ospedale e al fianco la madre che tiene in mano la nipotina appena nata. Un post che in pochissimo tempo ha ricevuto migliaia di mi piace e commenti affettuosi per la moglie di Brian Perri.