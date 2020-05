Avanti un altro, la cognata di Paolo Bonolis fa un importante annuncio: “Grande emozione…” [FOTO]

L’annuncio di Claudia Ruggeri su IG

Stando alle ultime indiscrezioni, gli appuntamenti inediti di Avanti un altro andranno in onda tra qualche settimana. Nel frattempo Paolo Bonolis e Luca Laurenti continuano a ottenere grandi successi con Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, ovviamente in replica il sabato sera su Canale 5. Lo scorso hanno il professionista romano ha portato nel suo show serale alcuni protagonisti del game col mini-mondo.

E se la scorsa puntata era presenta Laura Cremaschi, ex Bonas e attuale Star del web, stavolta sarà il turno di Claudia Ruggeri, alias Miss Claudia. Quest’ultima interverrà come Capitana di una delle due squadre in gara. Per questa ragione, di recente, la cognata di Bonolis ha fatto un annuncio sul suo account IG: “E’ sempre una grande emozione essere la Capitana e poter rappresentare una categoria. Aspettando sabato…”.

Miss Claudia Capitana a Ciao Darwin 8 – Terre Desolate

Nelle ultime ore Claudia Ruggeri ha confermato la sua presenza nel nuovo appuntamento di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate. Attraverso i suoi canali social, la cognata di Paolo Bonolis ha annunciato di essere la Capitana e avrà lo scopo di incoraggiare la sua squadra. Nel post condiviso su Instagram si vede lo studio 1 del Centro Elios di Roma con alcuni protagonisti dello show del sabato sera di Canale 5.

Ovviamente i follower di Miss Claudia hanno apprezzato l’iniziativa della loro beniamina e non vedono l’ora di vederla in azione. Un periodo d’oro per la donna che, oltre al successo sul piccolo schermo ha un grosso seguito sui media. (Continua dopo il post)

Il successo della Ruggeri anche su SDL Tv

La settimana scorsa Claudia Ruggeri che è la capo squadra del salottino del mini-mondo di Avanti un altro aveva rivelato in diretta Instagram alla collega Laura Cremaschi, Star del web: “Ho un problema“.

Sempre sul noto social network, la cognata di Paolo Bonolis continua a riscuotere un grandissimo successo dando live alcune sue ricette. Una rubrica che viene trasmessa ogni martedì sulla web tv SDL Tv che appartiene alla cognata Sonia Bruganelli.