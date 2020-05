Francesca de Andrè la sua confessione “e bene si sarò mamma”

Francesca De André, la quarantena le ha fatto bene

Francesca De Andrè è riuscita a superare quello che è stato un vero e proprio terremoto nella sua vita, il Grande Fratello. Durante quell’esperienza ha dovuto mettere in dubbio tutta la sua vita, dato che si parlava addirittura di un tradimento da parte del suo compagno Giorgio Tambellini. L’uomo era stato visto con una donna che non si è ancora capito chi potesse essere.

Ai tempi Francesca De Andrè decise di non credere a quanto rivelato dai paparazzi, per poi cedere e iniziare una storia d’amore con Gennaro Lillio proprio dentro la casa del GF. Una volta usciti la loro storia durò pochissimo, perché decise di ritornare con il suo vero amore. Oggi dice di essere pronta ad avere un bambino proprio con lui. La quarantena sembrerebbe averle fatto parecchio bene, dato che ha cambiato idea su un qualcosa che sembrava per lei essere tanto lontano ed impossibile.

Francesca De Andrè e Giorgio prossimi genitori

Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini hanno trascorso insieme la loro quarantena, con loro anche il figlio di lui del quale si è tanto parlato. La donna ha affermato che con il bambino si è trovata benissimo, tra loro è nato un rapporto spettacolare, del quale non può fare altro che parlare benissimo. Il piccolo non ha vissuto con loro, ma andava e tornava tanto spesso durante la settimana, così hanno avuto modo di legare tanto.

Dice che la sua mamma è davvero tanto fortunata ad avere un bimbo così bello in casa, bravo, buono, rispettoso, educato, nulla da dire se non quelle parole nei suoi confronti. Un bravissimo bimbo, che qualunque mamma vorrebbe avere. È forse stata proprio la sua presenza a farle cambiare idea circa la maternità. Qualcosa è successo, per farlo in modo così drastico.

Passerà ancora del tempo prima di vedere Francesca con il pancione

La donna ha quindi raccontato di averne parlato con Giorgio e il risultato è stata la decisione che anche se non subito, vorrebbero tanto mettere su famiglia per chiudere il cerchio in modo perfetto, come qualunque donna Immagina di fare sin da piccola.

Un figlio ovviamente vorrebbe dire mettere la testa a posto quindi evitare di fare sfuriate, essere maturi al 100%. Ha tanto lavoro da fare, ma almeno per il momento non c’è alcun rischio perché ha anche dichiarato che bisogna riflettere bene prima di prendere una decisione tanto importante. Al momento è soltanto un desiderio, una fantasia. Tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare per vederla con il pancione quindi passerà ancora un altro po’ di tempo.