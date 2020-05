Adriana Volpe si candida per la quinta edizione del GF Vip: ‘Se Alfonso mi chiamasse…

Adriana Volpe ha confessato che se Alfonso Signorini dovesse richiamarla per un ruolo diverso, forse…

GF Vip: Adriana Volpe pronta a tornare in tv

Adriana Volpe è uno storico volto Rai. Per tantissimi anni ha condotto I Fatti Vostri e Mezzogiorno in famiglia su Rai 2. Poi, per i litigi avuti con Giancarlo Magalli, Adriana è stata messa da parte, diciamo così. Ha provato a prendersi la sua rivincita con i reality: prima con Pechino Express e poi in Mediaset con la quarta edizione del Grande Fratello Vip che si è concluso appena un mese fa.

In questa sua ultima esperienza Adriana ha colpito molto il pubblico per il suo carattere deciso e sincero, per il suo pseudo flirt con Andrea Denver e per il modo in cui ha lasciato il gioco. Purtroppo non ha potuto portare a termine il reality per la morte del suocero che l’ha portata ad abbandonare volontariamente la Casa.

Tuttavia, adesso Adriana è pronta a tornare in tv con un nuovo programma. Infatti, da giugno sarà su TV8 con un programma che parlerà di informazione, di spettacolo, intrattenimento e di storie personali. Andrà in onda con la collaborazione di Sky Tg24 e Alessio Viola. Ma Adriana non si tirerebbe indietro anche per un altro ruolo. Ecco qui di seguito che cosa ha dichiarato recentemente.

‘Se Alfonso Signorini mi chiamasse…’

Nonostante la sua emozione per il ritorno in tv, Adriana Volpe è ancora molto legata all’esperienza del Grande Fratello Vip. In una recente intervista a SuperGuidaTv ha ribadito che ha lasciato il cuore dentro quella casa perché lì è emerso il suo carattere e la sua anima al 100%.

In quell’occasione ha anche scoperto un marito geloso come non lo era mai stato. Adriana ha commentato il suo pseudo flirt con Andrea Denver in modo ironico come ha sempre fatto. Per lei era solo un gioco, ma è rimasta molto stupita della reazione di gelosia di Roberto Parli. In fondo hanno abitato in sue città diverse per 14 anni!

Ad ogni modo, visto come si è legata all’esperienza, ma anche ad Alfonso Signorini e a Mediaset, la conduttrice ha rivelato che se Alfonso decidesse di chiamarla nel ruolo di opinionista per la nuova edizione lei non ci penserebbe nemmeno un minuto. L’impegno sarebbe compatibile con il suo nuovo programma, quindi lo farebbe molto volentieri. Che cosa deciderà di fare Alfonso Signorini? Prenderà in considerazione l’idea di affiancare Adriana Volpe a Pupo?