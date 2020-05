Amici Speciali: Andreas Muller emozionato per la prima puntata, la promessa

Andreas Muller ha voluto fare una richiesta e una promessa alla vigilia della prima puntata di Amici Speciali. Ecco che cosa ha scritto sui social

Amici Speciali: l’emozione di Andreas Muller

Andreas Muller è diventato un ballerino professionista dopo la sua esperienza ad Amici. Vi ricordate del suo particolare percorso? Ha partecipato al talent di Maria De Filippi nella quindicesima edizione riuscendo ad arrivare al Serale nonostante gli scontri con Garrison. Ma alla prima settimana di prove si è infortunato e così è stato costretto a ritirarsi. Andreas ha deciso di non mollare e di finire quello che aveva iniziato.

Ha deciso di rifare i provini l’anno successivo ed è arrivato in finale riuscendo ad alzare la coppa dorata da vincitore di Amici 16. Da quel momento ha lavorato con Veronica Peparini, con la quale è nata una storia d’amore, è stato un ballerino professionista del talent e adesso è pronto a tornare in gara con Amici Speciali.

A poche ore dalla prima puntata Andreas ha voluto scrivere qualche parola a chi lo segue sui social. Dalla sua Instagram Story che potete vedere anche qui sotto il ballerino ha raccontato di quanto tutti stiano lavorando per garantire uno spettacolo “piacevole e di compagnia”. Lui personalmente si sente “a mille” ed è sicuro che sul palco ci sarà magia. Ha poi chiesto sostegno con la promessa che sarà più presente sui social. (Continua dopo la foto)

Amici Speciali: condivisione per beneficenza

Il programma che andrà in onda venerdì 15 maggio in prima serata su Canale 5 è molto diverso da quello che avevano pensato all’inizio. Adesso sarà una gara comunque, ma anche una condivisione e uno spettacolo per solidarietà. Tutto il ricavato delle quattro puntate andrà alla Protezione Civile.

Il cast è già noto. I 12 talenti sono: Alberto Urso, Giordana Angi, Irama, The Kolors, Michele Bravi, Random, Gaia Gozzi per il canto; Javier Rojas, Andreas Muller, Alessio Gaudino, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino per il ballo.

Non solo, ma la giuria sarà composta da Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato, Giorgio Panariello e Sabrina Ferilli. Inoltre saranno presenti quattro esponenti delle radio e, ovviamente, Giuliano Peparini nel ruolo di direttore artistico. Manca ancora qualche nome all’appello e bisogna ancora chiarire se Vanessa Incontrada ci sarà o meno. Ma sembra che sia ormai tutto pronto. Lo seguirete?