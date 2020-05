‘Lo facciamo a tutte le ore…’: Simona Izzo e Ricky Tognazzi senza freni sotto le lenzuola

Tra Simona Izzo e Ricky Tognazzi, nonostante siano trascorsi 30 anni da quando si sono conosciuti nulla è cambiato. Non solo l’amore e il rispetto ma anche la passione non si è mai spenta. A rivelarlo è stata proprio lei in un’intervista al settimanale F, svelando dettagli piccanti sulle abitudini della coppia.

Dopo il matrimonio con Antonello Venditti, Simona Izzo ha perso la testa per Ricky Tognazzi, sposandolo nel 1995. Entrambi con due matrimoni falliti alle spalle, sono riusciti a superare gli ostacoli del passato rappresentando oggi una delle coppie più invidiate del mondo dello spettacolo.

Simona Izzo e Ricky Tognazzi insaziabili sotto le lenzuola

Simona Izzo e Ricky Tognazzi non hanno di certo nulla da invidiare a nessuno. Sono passati circa trent’anni da quando si sono conosciuti e nel corso di tutto questo tempo nulla è cambiato. Non si è spenta nemmeno la passione sotto le lenzuola, anzi… L’ex concorrente del grande Fratello Vip ha smentito alcune dicerie nei loro riguardi, confermando che la passione con suo marito continua ad essere intensa e vivace, proprio come quando erano giovani. A dare quella ‘marcia’ in più anche la quarantena che ha giocato molto a loro favore.

La confessione bollente dell’attrice

Simona Izzo ha dichiarato sempre durante l’intervista di lasciarsi andare insieme insieme a Ricky a qualsiasi ora. “Facciamo l’amore a orari impossibili, il pomeriggio ‘ci gira’ meglio, ha svelato. Dopo 34 anni di matrimonio, continua a non riuscire a stare lontana dal marito. Spesso addirittura cercando di rubare del tempo tra i loro orari di lavoro, trovando la cosa molto eccitante. La loro passione è rimasta la stessa di quando erano giovani, anche se ad oggi si sentono dure ragazzini.

Simona e Ricky Tognazzi condividono anche le stesse passioni. Oltre all’amore perla lettura, entrambi amano il cinema e la scenografia. Tra i grandi successi di lui ricordiamo Il Papa Buno e La vita Promessa, la fiction andata in onda qualche mese fa con protagonista Luisa Ranieri.