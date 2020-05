Chiara Ferragni confessa un segreto: “Vado da un terapista, aiuta a superare i traumi” (FOTO)

Chiara Ferragni ha registrato delle Instagram Stories nelle quali ha confessato un suo segreto, ovvero, il fatto che è in cura da un terapista. Ogni settimana, l’influencer si concede questo lusso di parlare con un esperto dei suoi problemi e di cosa sia accaduto nei gironi trascorsi.

La protagonista, in questi giorni, sta affrontando molto il tema delle molestie sessuali, pertanto, ne ha approfittato per fare questa confessione ai suoi fan. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto.

La confessione di Chiara Ferragni

Tra le Instagram Stories di Chiara Ferragni sono apparsi alcuni contenuti nei quali l’influencer ha raccontato di andare da un terapista. Stavolta, però, ha deciso di rivelare ai follower il contenuto della chiacchierata intercorsa con il suo psicologo. Nel caso specifico, ha detto di aver avuto modo di disquisire con lui sulla questione delle violenze fisiche. Dopo aver lanciato la challenge per cui chiunque avesse voluto avrebbe potuto condividere la sua personale storia di violenze, la mente dell’influencer ha subito un bel trauma.

La moglie di Fedez ha detto di sentirsi particolarmente turbata da tutto ciò che ha appreso, pertanto, ha sentito il bisogno di confidarsi con una persona qualificata. Il consiglio che quest’ultimo ha dato alla giovane e a tutte le persone vittime di abusi è stato quello di parlare del problema e non tenerlo per sé. Non c’è cosa peggiore di rimuginare nel dolore senza lasciarsi aiutare. (Continua dopo la foto)

La tecnica consigliatale dal terapista

A tale scopo, Chiara Ferragni ha voluto condividere anche un’altra notizia legata al suo terapista. L’esperto ha spiegato all’influencer l’utilità della tecnica dell’EMDR. Si tratta di una specifica terapia finalizzata per superare determinati traumi. Come spiegato dalla protagonista nelle Instagram Stories precedenti, si tratta di una manovra che consiste nella stimolazione orizzontale di movimenti oculari.

Questa stimolazione serve a ridurre la forza di convincimenti quali senso di inadeguatezza, scarsa fiducia in se stessi, senso di colpa ed altro. Naturalmente, siffatte convinzioni devono essere necessariamente individuate dal terapeuta, che prontamente interverrà nelle modalità che riterrà più opportune. Dopo la terapia, l’individuo dovrebbe essere portato a riacquistare fiducia e consapevolezze.