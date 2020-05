“Si calmi per favore…”: ospite furioso a Mattino 5, Federica Panicucci in difficoltà

Federica Panicucci cerca di calmare invano il suo ospite

Da un paio di settimane Federica Panicucci è tornata al timone di Mattino 5, occupandosi della seconda parte del rotocalco della rete ammiraglia Mediaset. Nella puntata di giovedì, la professionista ha dato voce ad alcuni commercianti che sono in grosse difficoltà per via dell’emergenza Covid-19. In collegamento con un piccolo imprenditore, quest’ultimo ha avuto un duro sfogo perché non è in grado di pagare le tasse e affrontare le spese necessarie per sanificare i suoi locali.

“Quest’anno non possiamo pagare tutto al 100%, come in passato!”, ha detto l’uomo scagliandosi contro un esponente politico, anch’esso ospite a Mattino 5. A quel punto la padrona di casa ha invitato il commerciante a calmarsi un po’ ma lui ha continuato a gridare a favore di telecamera.

La protesta del commerciante

Intervenuto a Mattino 5, il commerciante in questione ha approfittato delle telecamere di Canale 5 per sfogarsi. In pratica ha detto che lui lavora da ben 30 anni, ma con le nuove condizioni imposte per via dell’emergenza sanitaria per il Covid-19 non può riaprire i suoi locali. “Mi spacco la schiena da decenni, ho avuto anche malattie e operazioni e ora c’è chi vuole fare una lezione a noi?! Noi non accettiamo lezioni da nessuno!”, ha ribadito l’uomo, sempre gridando a favore di camera.

L’iniziativa del piccolo imprenditore ha trovato il plauso da parte dei suoi colleghi. A quel punto Federica Panicucci, in collegamento dallo studio 6 di Cologno Monzese ha detto: “La protesta di questo signore è la protesta di milioni di italiani, milioni di commercianti, ristoratori e altro”.

Ascolti al top per Mattino 5

Ancora una volta Federica Panicucci ha cercato di calmare il suo ospite dicendogli che non lo vuole vedere agitato. “Voglio che si tranquillizzi un attimo e si calmi”, ha affermato la padrona di casa di Mattino 5 che da un paio di settimane è tornata ad affiancare il collega Francesco Vecchi.

Nel frattempo continuano gli ascolti record per lo storico contenitore della rete ammiraglia Mediaset che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 8:45 sino alle 11 per poi dare la linea al TG5 Flash e poi Forum.