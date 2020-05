Padre Natura di Ciao Darwin confessa di essere stato vittima di body shaming: mi dicevano che ero troppo magro

Filippo Melloni ha parlato degli insulti subiti dagli haters in occasione della puntata di Ciao Darwin 8, in cui ha interpretato Padre Natura. Una sofferenza che il giovane aveva sempre nascosto. Ma oggi, ad un anno di distanza, Melloni si prende la sua rivincita sui social contro gli odiatori del web.

Padre Natura e quelle offese sul web

Lo scorso sabato 9 maggio è andata in onda un’altra replica di Ciao Darwin 8, programma di Canale 5 condotto da Luca Laurenti e Paolo Bonolis. Nella puntata che ha visto sfidarsi Web contro Tv, è stato modello bolognese a girare il mappamondo per la scelta dei concorrenti. Filippo Melloni, già prima della sua comparsa in tv, era molto seguito sui social, specie su Instagram.

Ma ciò che non sapevamo, e che il giovane ha rivelato soltanto pochi giorni fa, è che Melloni è stato vittima di body shaming. Il Tutto è accaduto proprio l’indomani della messa in onda della puntata. Melloni è stato criticato per il suo fisico, giudicato troppo magro e poco muscoloso per riscoprire il ruolo di Padre Natura nella trasmissione.

Offese arrivate anche sui social, con l’account del bolognese preso di mira. Il modello ha dichiarato che, anche a distanza di un anno, quelle offese gratuite fanno ancora male. Vicenda portata alla luce soltanto adesso, ora che Melloni è divenuto una vera star del web, auspicando che la sua denuncia possa aiutare altri giovani vittime delle stesse offese. (Continua dopo la foto)

La rivincita di Padre Natura contro gli haters

Sul suo account Instagram, Filippo Melloni, ha pubblicato una foto che lo ritrae, da una parte, durante la trasmissione e dall’altra nel suo attuale stato di forma. Melloni ha spiegato che quelle offese lo hanno, alla fine, reso più forte, spingendolo ad allenarsi con più grinta. Rivolgendosi a quelli che lui ha chiamato leoni da tastiera, il giovane modello bolognese ha spiegato di aver guadagnato 7kg di massa muscolare proprio dal giorno di quella puntata.

L’uscita di Melloni è stata molto apprezzata dai suoi fans: il modello non si è vergognato di uscire allo scoperto rivelando che il body shaming subito è stato molto pesante da affrontare.