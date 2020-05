Una ex partecipante del programma ha confessato di avere dei problemi nella sfera intima dopo quello che è successo con il compagno. Ecco di chi si tratta

Temptation Island Vip, un’ex protagonista confessa: ‘Ho un blocco sessuale dopo il programma’

A volte i protagonisti di Temptation Island e Temptation Island Vip fanno parlare di sé per molto tempo dopo la fine del programma. Ad esempio, per mesi dalla fine della seconda edizione di Temptation Island Vip sui social c’è stata grande attenzione per una coppia: quella formata da Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Vi ricordate di loro? (Continua dopo la foto)

Avevano una relazione da un anno quando hanno deciso di mettersi alla prova anche se sono stati amici per molto più tempo. Nel villaggio lei si è lasciata andare alla conoscenza con il tentatore Valerio arrivando anche a dargli un bacio a stampo nel gioco della bottiglia. Gabriele, invece, ha fatto il simpaticone con tutte. Lui era deciso a lasciare Silvia alla fine del programma, ma dopo l’insistenza e il pentimento di lei ha cambiato idea.

Invece, dopo qualche mese la relazione è finita e a nulla sono serviti i tentativi di riconciliazione dal momento che la coppia lavora insieme. Anzi, Silvia ha recentemente fatto delle affermazioni scioccanti: ha un blocco sessuale e ha intenzione di rivolgersi ad una specialista.

Silvia: ‘Sono bloccata sessualmente, la sola idea di…

Silvia ha rilasciato un’intervista a Radiochat.it e, oltre alla dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta, ha anche parlato di Gabriele. A programma terminato lui e la sua famiglia hanno continuato a giudicare Silvia per come si era comportata nel reality e questo ha portato ad una situazione irrisolvibile tra di loro. Nonostante il rapporto di lavoro non sono riusciti a ritrovarsi.

A seguito di questa rottura Silvia ha confessato di essere “bloccata sessualmente”. Ha provato ad uscire con altri ragazzi ma non è riuscita a concludere nulla. Ovviamente poi la quarantena da Coronavirus non ha aiutato. Per lei adesso la sola idea di andare a letto con uno che non conosce le fa venire una crisi di ansia e paura. Per questo ha pensato di rivolgersi ad uno specialista.

Inevitabile la domanda: ma non è che questo blocco arriva dal sentimento che prova ancora per Gabriele? Silvia a tal proposito ha detto che è legata al suo ex fidanzato da un sentimento molto profondo, ma non ha aggiunto altro. Voi che cosa ne pensate?