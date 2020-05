Barbara D’Urso: i suoi show rischiano la chiusura anticipata

Domenica Live, uno dei programmi sotto la conduzione di Barbara D’Urso, ha chiuso a marzo. Per la precisione, l’ultima puntata è andata in onda in data 9 marzo. Tuttavia, anche Pomeriggio 5 e Live – Non è la D’Urso rischiano la chiusura anticipata. Ad annunciarlo è stata la stessa Barbara nel corso di una diretta Instagram su Sorrisi e canzoni tv. La trasmissione Domenica Live, purtroppo, non è più ripresa. La chiusura di Pomeriggio 5 risulterebbe essere imminente.

Di base, Pomeriggio 5 dovrebbe salutarci a fine maggio, come accaduto anche gli scorsi anni. Secondo quanto riferito da Barbarella, sembra che lo show cesserà (momentaneamente) le sue trasmissioni in data 29 maggio. Poco o nulla cambia rispetto al 2019, tranne che lo scorso anno, Pomeriggio 5 è andato avanti fino a metà giugno. Altra conferma è stata data da Publitalia che ha reso noti i nuovi palinsesti ed effettivamente il programma in questione non figura.

Barbara D’Urso: i suoi show chiuderanno presto

Pomeriggio 5 e Live – Non è la D’Urso chiuderanno a breve in vista delle vacanze estive. A confermarlo è stata la stessa Barbara D’Urso nel corso di una recente diretta Instagram. Non è la D’Urso dovrebbe essere trasmesso fino al 24 maggio. Rispetto allo scorso anno si tratterà di una chiusura anticipata, dato che nel 2019 andò avanti fino al 19 giugno. La dilatazione dello scorso anno si spiega, tuttavia, con il caso Mark Caltagirone che sconvolse il gossip italiano.

Per Barbara D’Urso, al momento, la stagione televisiva è ufficialmente terminata, in attesa del consueto ritorno autunnale. Le sue trasmissioni, quest’anno, chiuderanno un po’ prima del previsto. A meno che i i piani alti di Mediaset non cambino idea all’ultimo momento, una consuetudine non così rara, come ha detto la stessa Barbara. A Mediaset c’è sempre una novità ogni giorno e, come h spiegato la conduttrice partenopea: “Noi viviamo così”.

Il segreto dei suoi programmi

Nel corso della diretta Instagram, Barbara D’Urso ha svelato un “ingrediente” segreto caratterizzante Live non è la D’Urso e Pomeriggio 5: la celerità. Un elemento indispensabile aggiunto dalla conduttrice Mediaset nelle ultime edizioni dei suoi programmi. La maniera ideale per passare subito da un tema all’altro e informare nel migliore dei modi i telespettatori.

La stessa Barbara ha dichiarato che la vita, in fondo, è proprio questo: una serie di momenti diversi. Ci vuole esperienza per poter padroneggiare questa velocità. Barbara D’Urso ha aggiunto che fa questo lavoro da 43 anni. In passato ha fatto teatro e per questo è capace di passare da un personaggio all’altro.