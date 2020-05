Una Vita, spoiler Spagna: Cinta diventa attrice, Felipe ama Marcia

Nelle prossime puntate di Una Vita, Genoveva e Felipe si fidanzeranno, dopo l’uscita di scena di Alfredo. Tuttavia, la loro unione non sarà affatto felice. Ben presto l’Alvarez Hermoso si interesserà ad un’altra donna, la domestica brasiliana che presterà servizio presso la sua abitazione.

Nel frattempo, Susana e Armando si avvicineranno sempre di più, mentre Cinta verrà ingaggiata per prendere parte ad un film, mandando su tutte le furie Bellita.

Una Vita, spoiler: Ursula accusata di aver fatto arrivare ad Acacias Santiago

Le anticipazioni della soap opera raccontano che Felipe e Marcia si dovranno salutare a malincuore, dopo che ad Acacias arriverà il marito Santiago. L’avvocato crederà che sia stata Ursula a contattarlo, ma la Dicenta gli assicurerà che non è così. Nel frattempo, Santiago informerà tutti i vicini di essere il consorte di Marcia e di essere arrivato al quartierino per ricongiungersi con lei. Stando agli spoiler di Una Vita, Cinta inizierà la sua carriera di attrice, anche se sua madre Bellita non ne vorrà sapere.

Susana si renderà conto di provare dei sentimenti nei confronti di Armando e dopo aver parlato con Rosina deciderà di uscire con lui. Tuttavia, la ex sarta verrà a sapere che l’uomo al quale è interessata è divorziato. Susana, essendo molto religiosa, non accetterà questa situazione e farà marcia indietro. Intanto, come svelano le anticipazioni di Una Vita, Genoveva dirà a Liberto do aiutarla a fare in modo che Santiago lasci Acacias con la moglie Marcia.

Cinta nei guai

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, vedremo Cinta nei guai durante le riprese del film. Il produttore Alfonso infatti, la costringerà a girare una scena particolare. Ciò desterà preoccupazione in Camino. Armando non si arrenderà e organizzerà una cena romantica per Susana, che proverà a fidarsi di lui. Santiago invece, prometterà a Felipe di aiutarlo ad incastrare l’uomo che tenne prigioniera Marcia, ovvero Andrade. L’Alvarez Hermoso però, non avrà intenzione di collaborare con il suo rivale in amore.

Nel frattempo, Cinta capirà che il film di Alfonso potrebbe procurarle davvero dei guai. La giovane però, continuerà a girare le scene previste. Felipe e Marcia si incontreranno di nuovo e, come confermano le anticipazioni di Una Vita, si scambieranno un bacio passionale, nonostante la brasiliana si senta in colpa verso Santiago.

Infine, Cinta troverà il coraggio di parlare a cuore aperto ai suoi genitori, spiegando loro che è stato Alfonso a proporle di girare la scena in cui si avvicinava ad un’altra donna. Bellita però, non vorrà sentire ragioni.