Caterina Balivo incita Kiko Nalli, “Mollala..” (Foto)

Caterina Balivo, conduttrice di Vieni da Me, ha ospitato una coppia molto chiacchierata in questo periodo. Stiamo parlando di Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari, e di Ambra Lombardo. I due, conosciutisi ed innamoratisi all’interno della casa del Grande Fratello, avrebbero attraversato un momento di crisi che l’avrebbe portati alla chiusura definitiva.

Proprio in merito alla loro relazione e alla presunta rottura che, tra l’altro, non era mai stata confermata, i due hanno risposto alle domande dal tono piuttosto scottante che sono state poste loro. A stupire i telespettatori, però, è stata in particolare la reazione della conduttrice che si sarebbe un po’ troppo sbilanciata. Cos’è accaduto? Vediamolo.

Kikò e Ambra, le domande in studio

Ospiti da Caterina Balivo, Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono un po’ raccontati ed hanno chiarito, una volta per tutte, quella che è la loro situazione sentimentale. A dare una risposta definitiva è stato Kikò che ha detto che non è vero che i due si sono lasciati ma che semplicemente non si vedono da tre mesi. Il motivo? Semplicemente l’emergenza Coronavirus che ha imposto diverse restrizioni e allontanato fisicamente gli affetti.

Il forte imbarazzo, però, doveva ancora arrivare. Caterina Balivo cerca di stuzzicare Ambra Lombardo e la invita a porre una domanda al proprio compagno. Una domanda possibilmente mai fatta, una di quelle da lasciare a bocca aperta. “Kikò tu ti risposerai e avrai dei figli?” chiede la siciliana al fidanzato. La risposta di Nalli non si è fatta attendere. “Mai dire mai” ha sottolineato, concludendo “Ma io ho già dato” riferendosi ai figli avuti con Tina Cipollari.

Caterina Balivo, “Mollala..”

Quel che sarebbe successo di lì a breve nessuno se lo poteva immaginare. In effetti l’imput è arrivato direttamente dalla risposta di Kikò Nalli e, ancor più, dalla domanda della Lombardo. Caterina Balivo, a questo punto, si è introdotta nella discussione e si è sentita autorizzata a dare un semplice consiglio alla donna “Ambra queste domande fanno scappare gli uomini”.

Poi, rivolgendosi a Kikò, la Balivo dice “Kikò tu devi avere rispetto di una donna che ha voglia di avere una famiglia. Se non la vuoi, mollala..”. L’invito, naturalmente, è quello di non illudere una donna che vuole una famiglia e che, magari, potrebbe rimanerci male. Positivi i commenti dei fans che hanno visto chiaramente come la coppia sia sempre innamorata, nonostante le voci che circolano.