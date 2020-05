Paolo Ciavarro lascia Roma e raggiunge la Sicilia per vedere Clizia, è polemica: “È raccomandato?”

Paolo Ciavarro pronto a incontrare Clizia Incorvaia

Una nuova polemica ha coinvolto Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Il motivo. Il secondo classificato del Grande Fratello Vip 4 ha accettato l’invito di Barbara D’Urso per essere ospite a Pomeriggio Cinque.

Fin qui nulla di anomalo visto che in queste ultime settimane lo ha fatto più volte. La bufera sui vari social network è nata perché il valletto di Forum non è collegato dalla Capitale dove vive abitualmente, dove stava passando la quarantena nell’abitazione di sua madre, ma dalla Sicilia.

Paolo Ciavarro raggiunge la Sicilia

Prima ancora di sapere se Paolo Ciavarro sia insieme alla sua fidanzata Clizia Incorvaia o si trovi in un altro posto, sui vari social network gran parte del pubblico di Pomeriggio Cinque ha iniziato a commentare domandandosi come fosse possibile che l’ex gieffino sia volato fino in Sicilia visto che ci sono isolani che da oltre due mesi vorrebbero rientrare nella propria casa ma non possono ottenere il permesso perché al momento non ci si può spostare tra Regioni. Una volta in onda, Barbara D’Urso non ha comunicato che Ciavarro e la Incorvaia sono nello stesso ambiente.

Ma l’indignazione del popolo del web è dovuta a qualcos’altro. Ci si domanda come mai il ragazzo abbiamo potuto lasciare Roma. Durante il collegamento con la trasmissione di Canale 5 il diretto interessato non ha detto nulla a riguardo ma solo che sta facendo la quarantena prima di poter vedere la sua fidanzata.

Indignazione da parte del popolo del web

Ovviamente l’iniziativa di Paolo Ciavarro ha indignato molti siciliani che sono rimasti bloccati al nord e che per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 non posso rientrare nella propria Terra.

Ad esempio su Twitter si legge: “Ci spiegate com’è che Paolo Ciavarro si è potuto spostare da Roma in Sicilia per tornare dalla sua Clizia?!? Tutto questo è assurdo!#congiuntifuoriregione noi invece siamo figli di p*****???”. Ma non è l’unica lamentela, c’è ne sono a centinaia. Quali spiegazioni darà l’ex gieffino?