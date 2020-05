Barbara D’Urso ha una nuova nemica

Barbara D’Urso ha una nuova nemica, che proverà a rubarle ascolti. La conduttrice napoletana è in onda con Pomeriggio 5 e Live – Non è la D’Urso. Entrambi i contenitori, complice anche l’emergenza Coronavirus, hanno subito un grande calo di ascolti. Quest’anno, Pomeriggio 5 ha subito molte sconfitte contro La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini.

La trasmissione pomeridiana di Rai 1, quest’anno, pur non realizzando ascolti esaltanti, si sta togliendo lo sfizio di battere molte volte in ascolti il competitor di Canale 5 a differenza degli altri anni, dove Pomeriggio 5 distanziava di molto l’avversario.

Quando finisce Pomeriggio 5?

Stando a quanto detto in una diretta sul suo profilo Instagram qualche ora fa, Barbara D’Urso ha annunciato che Pomeriggio 5 andrà in onda fino al 29 maggio, anche se non ha escluso che possano esserci cambiamenti. Per quanto riguarda Live – Non è la D’Urso, l’ultima puntata andrà in onda domenica 14 giugno.

Nel caso il programma pomeridiano di Canale 5 dovesse chiudere settimane dopo, potrebbe trovarsi contro una nuova “nemica” di ascolti e non più la Cuccarini. La Vita in Diretta, invece, andrà in onda fino al 26 giugno. Ovviamente, ci riferiamo alla versione “normale” del contenitore, infatti come ogni anno, andrà in onda dal 29 giugno La Vita in Diretta Estate.

Annunciati i conduttori de La Vita in Diretta Estate

Sono stati annunciati i nuovi conduttori de La Vita in Diretta Estate, che andrà in onda ogni pomeriggio dal 29 giugno su Rai 1. Saranno Laura Chimenti del TG1 e Pino Strabioli a condurre la versione estiva del contenitore d’informazione di Rai 1. I due, dunque, vanno a rimpiazzare la coppia conduttrice dello scorso anno. Stiamo parlando di Beppe Convertini e Lisa Marzoli.

Il primo, dopo la fortunata esperienza a La Vita in Diretta Estate, ha condotto e sta conducendo ancora, con grande successo, l’edizione 2019/2020 di Linea Verde. Pertanto, il programma potrebbe andare senza concorrenza, visto che Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso dovrebbe chiudere un mese prima e non ritrovarsi contro la sua possibile nuova nemica

La Vita in Diretta Estate partirà da lunedì 29 giugno e farà da traino alla nuova edizione di Reazione a Catena, la cui prima puntata è prevista proprio per tale giorno. Alla conduzione del game show estivo che “rinfresca la mente” ci sarà ancora Marco Liorni reduce da Italia Sì che per il secondo anno di fila conferma il buon successo di pubblico. Vista l’emergenza coronavirus, saranno probabilmente attuate delle misure di distanziamento per i team di concorrenti che si affronteranno nelle varie puntate del gioco di Rai 1 che esiste dal 2007.