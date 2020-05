Andrea Damante e Giulia De Lellis, si vede tutto incidente hot (VIDEO)

Incidente hot per Andrea Damante e Giulia De Lellis, spuntano le immagini del décolleté nudo di Giulia visto dal basso, il video è stato girato dal fidanzato

Da quando sono tornati insieme Andrea Damante e Giulia De Lellis sono inseparabili, e non poteva essere altrimenti con la quarantena ancora in atto. I due spesso si fanno sentire postando qualche commento oppure qualche video, come quello che ha pubblicato il Damante. Questa volta è accaduto qualcosa di diverso, un piccolo incidente hot molto piacevole, almeno per i fan.

Cosa è successo? Andrea riprende Giulia mentre sta ballando ma il video finisce sotto la maglia della influencer. Il ritorno di fiamma ha giovato moltissimo alla coppia ed entrambi hanno ritrovato il sorriso e il buonumore. Ormai il loro amore è di nuovo alla luce del sole e non hanno alcun motivo per nascondersi. Tutto è stato superato, le corna di lei, la fine con Iannone, tutto quanto è alle spalle.

Andrea Damante riprende il décolleté nudo di Giulia

Andrea e Giulia sono stati separati per molto tempo. Dopo i tradimenti del Damante la De Lellis lo aveva sputtanato ovunque con la sua biografia e gliene aveva cantate di tutti i colori. Adesso però vanno nuovamente d’amore e d’accorso e abitano nella stessa casa, a Milano. Non solo condividono anche su Instagram diversi momenti della loro quotidianità.

Proprio in uno di questi momenti, che sono stati postati sotto forma di video sul social, ecco che accade l’incidente hot. Nel video si vede che Andrea riprende Giulia mentre balla, lei però si avvicina troppo e gli si butta addosso. Lui, colpito dal gesto, lascia scivolare la fotocamera del cellulare sotto la sua maglia. Damante non riesce a fermare subito la ripresa ed ecco che compaiono le immagini del décolleté di Giulia nudo.

Damante e la fidanzata amano stuzzicarsi

Il décolleté di Giulia nudo viene ripreso dal basso e Andrea non ha neanche tolto il vedo dal social, lo ha lasciato. La coppia ama stuzzicarsi e anche Damante spesso comunica ai fan alcune cattive abitudini della fidanzata. Infatti, Giulia pare ami alzarsi tardi la mattina, e Andrea non riesce mai ad andare fuori quando c’è bel tempo.

E così ha fatto sapere ai fan che alla fine chi sta meglio è sempre lei, che dorme fino a tardi. Poi le ha anche detto che presto la pacchia sarebbe finita anche per lei. I due mostrano una grande complicità, e i fan sono felici che si sono ritrovati.