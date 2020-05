Barbara Enrichi interpretava nel 1996 Selvaggia nel film Il Ciclone, ecco com’è oggi (FOTO)

Era Selvaggia nel film Il Ciclone del 1996, ecco come è oggi a 59 anni Barbara Enrichi, scopriamo come è diventata

Ci sono personaggi del mondo dello spettacolo che durano qualche stagione e poi scompaiono. E’ il caso di Barbara Enrichi, indimenticabile protagonista del film Il Ciclone uscito nel 1996 al cinema. Il film di Leonardo Pieraccioni allora la rese celebre e anche la critica mostrò di apprezzarla.

All’epoca infatti la Enrichi vinse persino il David di Donatello, un premio prestigioso, che dimostra come sia stata una protagonista eccezionale. Il film allora incassò 75 miliardi di lire e fu consacrato come la pellicola record della stagione. La Enrichi nel film interpretava Selvaggia, la sorella di Levante Quarini, ruolo rivestito da Leonardo Pieraccioni. Oltre che regista della pellicola, infatti, Pieraccioni era anche protagonista del film.

Barbara Enrichi interpretava una ragazza lesbica

Barbara Enrichi nel film rivestiva i panni di Selvaggia, una ragazza lesbica che però manteneva per sé il suo segreto. La donna aveva una relazione con la farmacista Isabella, che era anche la sua datrice di lavoro. L’attrice iniziò la sua carriera molti anni prima di fare il boom le film Il Ciclone. Infatti, lavorò a lungo a teatro con Ugo Chiti, che non abbandonò mai nemmeno dopo il successo al cinema.

Per questo ruolo che interpretò magistralmente la Enrichi venne anche candidata al Premio Nastro d’Argento. Tantissimi i successi conquistati durante la sua carriera. E’ stata interprete di film memorabili come I laureati, Benvenuti in casa Gori, Fuochi d’artificio, Il cielo cade e molti altri. Ha lavorato accanto ad attori importanti, anche di livello internazionale. Nel 2010 le venne assegnato il Premio Sorelle Gramatica alla Carriera. (Continua dopo la foto)

La Enrichi insegna al Centro sperimentale di cinematografia di Milano

Cosa fa oggi Barbara Enrichi? Ad oggi l’attrice ha 59 anni ed è insegnante di recitazione cinematografica. Inoltre, insegna anche al Centro sperimentale di cinematografia di Milano. Nel corso di una intervista ha rievocato la ragazza lesbica che ha interpretato nel film Il Ciclone. L’attrice ha dichiarato che quel personaggio è stato molto amato dal pubblico.

All’epoca era inusuale parlare di una donna gay, i tempi ancora non erano maturi e quindi Selvaggia custodiva il suo segreto. La Enrichi ha aggiunto di essere fiera di aver rivestito un ruolo così importante e di aver dato il suo piccolo contributo alle persone omosessuali.