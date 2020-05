Talisa Amici 19 commette un grave errore che lascia Javier senza parole

Dopo Amici 19 Talisa ci ripensa e lascia Javier senza parole, la ballerina pare ci ha ripensato e ha messo fine alla loro storia d’amore

E’ finita fra Talisa e Javier, a farlo sapere è la stessa ballerina che pare ci abbia ripensato. Talisa è stata concorrente di Amici 19 e la sua storia d’amore con il ballerino Javier ha appassionato tantissimo i fan. Adesso però è cambiato tutto, sembra proprio che lei di lui non vuole più sapere.

Nel corso del serale di Amici i due avevano intrecciato una relazione e poi, dopo l’eliminazione di Talisa, erano sempre insieme. I due erano diventati inseparabili e il loro amore sembrava davvero forte, capace di resistere alle tempeste. Tuttavia, tutti sanno che la ballerina non si è mai fidata al cento per cento di Javier. Il motivo? Spesso gli atteggiamenti del giovane sono apparsi strani e confusi, anche verso di lei.

Talisa e Javier non stanno più insieme

Al momento della eliminazione di Talisa dal talenti la coppia si è data un bacio appassionato. Insieme hanno dato vita ad una scena molto romantica e si erano ripromessi di proseguire una volta fuori dal programma. Quando Talisa è stata eliminata dalla scuola di Amici 19, lei e Javier si sono scambiati un bacio passionale, promettendosi di aspettarsi.

Alla finale poi Javier ha vinto la categoria ballo, ma lui e Talisa non si sono più visti a causa dell’emergenza Coronavirus. Sono stati lontani per tutta la quarantena, ma si sono sentiti e si sono anche scambiati svariati commenti sul social. Proprio tramite Instagram e il cellulare hanno potuto comunicare, ma di certo non è come vedersi di presenza.

Javier aveva chiesto a Talisa di andare a vivere insieme

Eppure il ballerino sembrava davvero innamorato, tanto che alcune settimane fa le ha fatto una richiesta importante. Il ballerino aveva detto infatti a Talisa durante una diretta Instagram di andare a vivere insieme dopo che fosse terminata l’emergenza. Talisa si era imbarazzata e già da quell’atteggiamento qualcosa sarebbe dovuto trapelare.

Per i fan invece era come se la ragazza avesse fatto una promessa romantica, ma invece non era così. Giusto dopo quella diretta la storia fra i due è terminata, nonostante il ballerino avesse detto che dovevano chiarirsi. Comunque sia, oggi Talisa ha fatto gli auguri di compleanno a Javier e gli ha anche fatto una dedica speciale su Instagram. Ma solo per affetto, nulla di più, in segno della loro amicizia!