Sossio Aruta disperato: “Non posso sopravvivere così, no so dove sbattere la testa”

Sossio Aruta si confessa al magazine Nuovo

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 4 Sossio Aruta è tornato alla normalità. E riuscendo dalla casa di Cinecittà l’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne ha dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Per sopravvivere l’ex gieffino in queste ultime settimane è tornato a vendere la frutta ma è una mansione che non gli basta più.

Il compagno di Ursula Bennardo, con cui convolerà a nozze nel 2021, vorrebbe fare qualcos’altro che gli dia soddisfazione. Ovviamente il suo grande sogno è tornare a giocare calcio e raggiungere il record che si era prefissato. Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo è contenuta una sua lunga intervista dove rivela di essere molto triste di questa situazione.

L’ex gieffino disperato per il lavoro e per i figli lontani

Intervistato dal periodico diretto da Riccardo Signoretti, l’ex gieffino Sossio Aruta ha confidato che non sa dove sbattere la testa. L’uomo continua a vendere la frutta al supermercato ma è qualcosa che non lo appaga per niente. Il suo sogno è continuare a lavorare nel mondo del calcio e magari fare l’allenatore. Ma causa Coronavirus al momento è tutto fermo e non si sa quando tutto tornerà alla normalità.

Inoltre l’ex cavaliere è molto triste perché vorrebbe fare una gita fuori porta al mare con Ursula Bennardo e la figlioletta Bianca, magari giocare con la sabbia e divertirsi un po’. Inoltre non vede l’ora di riabbracciare gli altri due figli Daniel Ciro e Diego che vivono a Cervia e che non vede da mesi.

Sossio Aruta disgustato dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus

Nel corso della lunga intervista per il settimanale Nuovo, Sossio Aruta ha detto di essere disgustato da questa situazione che si è venuta a creare per colpa del Covid-19. Per l’ex cavaliere del Trono over è come se stessimo vivendo una terza guerra mondiale ma senza l’utilizzo di armi. Per l’ex gieffino c’è qualcosa sotto, ovvero che qualcuno di potente sta manovrando il gioco e che noi siamo soltanto pedine.