Jasmine Carrisi corteggiata: la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso pronta a spiccare il volo

Jasmine Carrisi super attiva sui social

Sembra proprio che Jasmine Carrisi è un fenomeno sui social network. La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, oltre al seguito su Instagram ha un profilo Tik Tok dove si diletta a ballare e imitare. La 19enne in questi giorni di reclusione tra le mura della tenuta di Cellino San Marco si sta scatenando a realizzare delle diretta, ma anche condividere foto e video super cliccati da coloro che la seguono.

Negli ultimi giorni sono presenti anche degli scatti in cui la si vede abbracciata ad un coetaneo. Stando al loro atteggiamento sembra proprio che tra i due ci sia del tenero. Nel frattempo, però, la ragazza continua a studiare in vista della Maturità che verrà svolta tra circa un mese.

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso corteggiata dai produttori

Persone vicine a Jasmine Carrisi dicono che è una ragazza super tranquilla e con la testa sulle spalle. Ma di recente gira voce che la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso potrebbe sfondare nel mondo del cinema. Già l’anno scorso ha avuto una piccola parte in un film in costume, ma ora sembra che molti registi farebbero carte false per averla nelle proprie pellicole.

Vari produttori avrebbero chiesto al Maestro di Cellino San Marco e all’ex soubrette salentina di recarsi a Milano con la loro primogenita per discutere. Ma al momento la 19enne è impegnata solo a studiare per portare a termine l’esame di Stato. Successivamente la sorella maggiore di Bido potrebbe trasferirsi nel capoluogo lombardo, come fece suo padre oltre 50 fa, magari per scriversi all’Università.

Jasmine Carrisi volerà a Milano?

Ricordiamo che Jasmine Carrisi è pratica di Milano. Infatti in zona vive suo zio, ovvero il fratello di Loredana Lecciso che è un medico estetico. Ma anche suo nonno paterno Fulvio che è un medico specializzato in pediatria. Oltre ad essere una bellissima ragazza, la 19enne ha anche una voce meravigliosa.

Sicuramente una dote che ha ereditato dal padre Al Bano, un’artista amato ed apprezzato in tutto il mondo. Quindi per la ragazza le occasioni non mancano, può dedicarsi al cinema e alla musica. Inoltre è super richiesta da diversi brand come influencer sui suoi canali social.