Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso s’infuria in diretta: “Siete solo dei deficienti…”

Iconize in collegamento a Pomeriggio Cinque

Continua la programmazione di Pomeriggio Cinque che, stando alle indiscrezioni che circolano in rete dovrebbe chiudere i battenti verso la fine di giugno. Qualche giorno fa la padrona di casa Barbara D’Urso ha letteralmente perso la pazienza in diretta. Il motivo?

Tutto è nato dalla confessione di Iconize, noto influencer milanese il quale ha un grosso seguito sui social e che è stato picchiato in strada. Mentre stava effettuando una passeggiata col suo adorato cane, il ragazzo è stato raggiunto da due individui che gli hanno sferrato un pugno in faccia. Inoltre lo hanno insultato chiamandolo fro**o.

Barbara D’Urso perde le staffe in diretta: il motivo

In collegamento via Skype dalla sua abitazione milanese, Iconize ha raccontato la sua versione in diretta a Pomeriggio Cinque. Affermazioni che hanno fatto arrabbiare la conduttrice Barbara D’Urso. Quest’ultima, dopo aver chiesto alla regia di mettere il bollino sullo schermo con su scritto ‘Stop all’omofobia’ è sbottata così: “Quindi ti hanno picchiato perché sei gay? Io da anni mi batto contro l’omofobia. Loro si credono dei grandi uomini e invece siete dei deficienti”.

A quel punto il noto influencer che ha un seguito di un milione su Tik Tok e mezzo milione su Instagram ha ringraziato la professionista napoletana per avergli dato l’opportunità di fare questa denuncia. Ricordiamo che Lady Cologno è sempre stata vicina alla comunità Lgbt: “A me viene naturale, non capisco quelli per cui non è così”.

Carmelita svela la data dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso

Nelle ultime ore, prima del live di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha realizzato una diretta Instagram con il profilo di Tv Sorrisi e Canzoni, il noto magazine diretto da Aldo Vitali. Il giornalista ha fatto una serie di domande alla stakanovista di Mediaset che ha fatto una confessione inattesa.

In pratica ha svelato la data dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso. Il talk della domenica sera di Canale 5 dovrebbe chiudersi il 23 maggio 2020 per poi riprendere il prossimo settembre, anche se non sappiamo ancora il giorno.