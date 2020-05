Pier Silvio Berlusconi ha una mania: reso noto un lato inedito del compagno di Silvia Toffanin

Pier Silvio Berlusconi è molto riservato

Nonostante sia un personaggio pubblico, Pier Silvio Berlusconi è sempre stato restio nel parlare della sua vita privata. Tuttavia, in un’intervista realizzata un po’ di tempo fa il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset ha confessato qualcosa di inedito.

Il figlio dell’ex Premier da quasi vent’anni sta insieme a Silvia Toffanin, padrona di casa di Verissimo e da cui ha avuto due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Nonostante voglia mantenere la sua privacy, essendo un uomo influente, e con una compagna altrettanto conosciuta, sui giornali e sui siti qualche informazioni circola su di lui.

L’ossessione del compagno di Silvia Toffanin

Solitamente Pier Silvio Berlusconi fa delle conferenze stampa per annunciare i palinsesti o rendere note delle novità su Mediaset. Difficilmente, invece, il dirigente rilascia delle intervista nelle quali parla della sua vita privata. Tuttavia un giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni, magazine prodotto dalla Mondadori guidata dalla sorella Marina, è riuscito a fargli svelare alcuni suoi lati inediti.

Ad esempio non tutti sapevano che il compagno di Silvia Toffanin ha una vera e propria ossessione per lo sport. Nelle foto rubate dai paparazzi mentre si trova in vacanza al mare si può vedere il fisico scultoreo di Berlusconi Jr, non dimostrando per nulla di avere 50 anni.

Pier Silvio Berlusconi e il rapporto con la sua famiglia

Intervistato dal periodico Tv Sorrisi e Canzoni, Pier Silvio Berlusconi si è sbottonato un po’ confessando che deve assolutamente fare sporte almeno tre volte a settimana, altrimenti impazzirebbe. Ma non è finita qui infatti il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset ha fatto delle rivelazioni anche sulla sua vita privata.

Il 50enne ha parlato del suo rapporto con la compagna Silvia Toffanin, alla guida di verissimo da 15 anni, e con i suoi tre figli. Ebbene sì, oltre a Lorenzo Mattia e Sofia Valentina ne ha un’altra, Lucrezia Vittoria nata quando Berlusconi era solo un 21enne. Con la conduttrice di Canale 5 non si sono mai sposati perché loro stanno bene così.