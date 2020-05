Gemma Galgani svela un segreto sulla sua vita privata: “Lo faccio in teatro…”

Gemma Galgani protagonista del Trono over di Uomini e Donne

Da un decennio è una delle protagonista assolute di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Gemma Galgani, la dama torinese del Trono over che ultimamente sta frequentando il 26enne Nicola Vivarelli. In lui ha trovato qualcosa di magico e la sta conquistando con delle cose mai ricevute da nessun altro cavaliere.

Finalmente sarà la volta buona che la piemontese lasci il programma di Canale 5? Grazie a Queen Mary, quest’ultima ha trovato la popolarità al punto che diverse riviste di gossip fanno a gara per intervistarla. Un po’ di tempo fa l’ex fiamma di Giorgio Manetti ha fatto delle confessioni private al magazine DiPiù.

La depressione per la morte della madre

Intervistata dal noto periodico, Gemma Galgani ha parlato molto del suo lavoro lontano da Uomini e Donne. Per chi non lo sapesse la dama è direttrice di sala del teatro Colosseo di Torino, sua città natale. Durante la chiacchierata col giornalista, la donna ha rivelato di aver sofferto per anni di depressione dopo la morte dalla madre, costringendola per diverso tempo a vivere lontana dal capoluogo piemontese.

Nonostante la lontananza la 70enne ha continuato a stare male e a soffrire come prima. Nonostante non sia una ragazzina in questo decennio non le sono mancati gli spasimanti, tuttavia è ancora single e alla ricerca del suo principe azzurro.

Gemma Galgani e il suo segreto di bellezza

Nel corso dell’intervista per il periodico DiPiù, Gemma Galgani ha svelato qual’è il segreto di bellezza più efficace. Sembra proprio che la linfa arriva proprio dalla sua mansione presso il Teatro Colosseo di Torino.

Infatti quando ci sono gli spettacoli la donna è costretta a stare molte ore in piedi e a camminare tantissimo all’interno della struttura. Questo lavoro permette alla dama del parterre senior di Uomini e Donne di rimanere giovane non solo esteriormente ma anche nello spirito regalandole quotidianamente stimoli differenti. La donna ha dato un ottimo spunto per altre persone della sua età.