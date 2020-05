Vieni da me, Caterina Balivo terrorizzata in diretta: “Oddio! Cos’ho in testa?” Poi lo mostra [FOTO]

Francesca Michelin ospite a Vieni da me

Da un paio di settimane Caterina Balivo è tornata nel pomeriggio di Rai Uno con Vieni da me. E mentre si vocifera di un suo possibile addio al programma, nella puntata di giovedì era ospite Francesca Michelin. La nota cantante era in collegamento via Skype dalla sua abitazione a Bassano del Grappa, raccontandosi in diretta su diversi fronti.

La vincitrice di X Factor ha mostrato al pubblico la sua cameretta con le pareti blu, il rifugio dove è cresciuta e dove ha mosso i primi passi verso la musica. Durante la quarantena da Covid-19, la giovane artista ha fatto uscire il suo ultimo singolo “Feat – stato di natura”. Per non vivere da sola questo momento molto complicato per il nostro Paese, la ragazza è tornata a vivere a casa dei genitori.

Caterina Balivo terrorizzata a Vieni da me

Durante l’intervista a distanza, Francesca Michelin ha parlato a 360 gradi della sua vita professionale ma anche privata. Ad un tratto, però, la padrona di casa di Vieni da me ha interrotto il tutto spaventandosi per qualcosa che le stava camminando sul capo.

“Oddio, cos’ho in testa!?”, ha esclamato una Caterina Balivo terrorizzata. Infatti la professionista napoletana era convinta che si trattasse di un insetto o un altro animaletto che si fosse intrufolato all’interno della sua folta chioma.

Un bigodino spaventa la Balivo

Per fortuna il mistero è stato svelato in fretta. Non era nessun insetto, in poche parole dalla paura si è passati immediatamente alle risate. Il motivo? Caterina Balivo ha commesso una clamorosa gaffe in diretta. Tra i capelli della padrona di casa di Vieni da me era rimasto impigliato un bigodino. Con molta probabilità quest’ultimo è rimasto nella chioma durante il parrucco effettuato in camerino.

Ricordiamo che da oltre due mesi parrucchieri e truccatori sono fermi a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, quindi anche i vip devono ricorrere al fai da te. Dallo spavento di un possibile animaletto, nell’arco di pochi istanti i telespettatori di Rai Uno hanno visto la Balivo scoppiare a ridere e mostrare alle telecamere l’oggetto misterioso. Ecco la foto: