Francesca Sofia Novello, svela alcuni dettagli sulla convivenza con Valentino Rossi

Francesca Sofia Novello la quarantena è servita a chiarire le idee

Francesca Sofia Novello ha rilasciato un’intervista dove ha spiegato cosa è successo all’inizio della quarantena. Lei aveva deciso proprio i primi di marzo di andare a Tavullia per riposarsi e rilassarsi Un po’ dedicando del tempo a se stessa. Poi è scattato il lockdown ed è dovuta rimanere in compagnia di Valentino Rossi.

Inizialmente poteva sembrare una tragedia, lavoro, amici, famiglia tutto in pausa fino a non si sa quando.Poi ha realizzato di avere avuto una grossa fortuna, ovvero quella di poter trascorrere un lungo periodo di relax in casa con il ragazzo che ama. Così è iniziata la loro convivenza dopo una relazione di quasi 2 anni.

Hanno avuto modo di mettersi alla prova e capire che insieme stanno davvero bene, sono sereni e tranquilli, tutto è andato per il meglio, quindi possono pensare a metter su famiglia. A dirlo è proprio lei, quindi si tratta di un progetto che però non sappiamo ancora quando verrà realizzato.

Hanno trovato un equilibrio, questo è davvero importante, non è da tutti, spesso la convivenza fa venire fuori problemi che non si pensava di poter incontrare. Per loro è stata una convivenza rivelatrice, assolutamente positiva. Nessuna cattiva sorpresa, quindi potranno continuare a convivere, Anche perché ammette che da questo momento in poi probabilmente separarsi dal suo fidanzato sarà davvero difficile.

Francesca Sofia Novello Ecco la routine in casa con il motociclista

Francesca Sofia Novello ha raccontato che durante la convivenza lei ha continuato a lavorare, ha potuto proseguire i suoi progetti in modalità Smart working, tenendosi in contatto con i suoi tanti collaboratori. Sono tornate utili le videochiamate, i messaggi e le chiamate. Mentre per quanto riguarda la routine con Valentino racconta che si sono alzati sempre più o meno tardi e hanno fatto colazione insieme dedicandosi anche questa parte del tempo.

Adesso si allenano all’aperto, fanno una passeggiata insieme ai cagnolini.Poi pomeriggio vanno a mangiare dalla mamma di Valentino che è bravissima in cucina, mentre lei fa capire di non essere un portento tra i fornelli. Quando rientrano a casa, guardano film fino a tarda notte mangiano qualunque cosa direttamente sul divano e poi vanno a dormire in tarda nottata. Ecco perché scelgono di svegliarsi tardi.

Una storia d’amore nata sulla pista

Ricordiamo come è iniziata la storia d’amore tra i due, lei era un’ombrellina, quindi lavorava a bordo circuito. Lui la scelse e da allora solo inseparabili ed innamorati. Nessuno avrebbe mai scommesso infatti sono stati in tanti a doversi ricredere.